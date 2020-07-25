به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل دادگستری استان زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی با اشاره به صلح و سازش در پرونده قتل عمد در شهرستان خرم‌دره، اظهار کرد: با تلاش مسئولان دادگستری و دادستان خرم‌دره، امام جمعه و معتمدان این شهرستان، یک پرونده قتل عمد با جلب رضایت خانواده مقتول با صلح و سازش مختومه شد.

وی در تشریح پرونده قتل، افزود: مهرماه سال ۱۳۹۳ پس از وصول گزارش مرجع انتظامی، مبنی بر درگیری میان دو جوان ۳۱ و ۳۲ ساله با موضوع اختلاف خانوادگی، فرد ۳۱ ساله به قتل رسیده و جنازه وی در مزارع اطراف شهر خرم‌دره کشف شد که بلافاصله دستور لازم برای بررسی دقیق حادثه و دستگیری قاتل داده شد.

صادقی‌نیارکی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و اقرار متهم به قتل عمد و تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری زنجان ارسال و طی فرآیند قانونی، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکم قصاص صادر و پرونده برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، خاطرنشان کرد: در ادامه پس از قطعیت حکم قصاص در دیوان عالی کشور، پرونده در مرحله اجرا قرار گرفت که قبل از اجرای حکم با تلاش و پیگیری‌های مجدانه، اولیای دم با اعلام رضایت‌شان، پرونده مختومه شد و محکوم به قصاص از دار مجازات نجات یافت.