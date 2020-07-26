افزایش ۹۸ درصدی صادرات کالا از گمرکات خراسان جنوبی

محمد علی خاشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد چهارماهه نخست سال جاری بیان کرد: مجموع کالاهای صادراتی خروجی از طریق گمرکات استان از نظر ارزشی ۱۸۶ میلیون و ۱۱۳ هزار دلار و از نظر وزنی یک میلیون و ۴۹ تن بوده است.

وی ادامه داد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۹۸ درصد و از لحاظ وزن ۴۳ درصد افزایش داشته است.

خاشی با اشاره صادرات قطعی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود اظهار کرد: از ابتدای سال جاری هزار و ۵۷۳ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش ۳۵ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۳۸ دلار و به وزن بالغ بر ۴۷۳ هزار و ۴۰۷ تن تنظیم شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهارنامه ۲۶ درصد، به لحاظ ارزش ۱۷ درصد و از نظر وزن ۱۵ درصد افزایش را داشته است.

خاشی اظهار کرد: صیفی‌جات، سیمان، هیدروکربن حاصل از بازیافت خاک‌های مستعمل رنگ بر، کاشی و سرامیک، روغن سوخت تقطیری، گازوئیل، نخود آبگوشتی، هیدروکربن سبک، نمک و تخم مرغ خوراکی عمده اقلام صادرات قطعی گمرک استان بوده است.

وی افزود: همچنین عمده این اقلام به کشور افغانستان، عراق، ترکیه، آذربایجان و تایوان صادر شده است.

خاشی با اشاره به صادرات ماده ۱۱۶ بیان کرد: پنج هزار و ۲۹۸ فقره پروانه به ارزش ۱۵۰ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۸۷۹ دلار به وزن بیش از ۵۷۵ هزار تن ارائه شده است.

وی ادامه داد: این میزان نسبت به چهارماهه مشابه سال گذشته از نظر تعداد پروانه ۵۳ درصد، از نظر ارزش ۱۳۷ درصد و از نظر وزن ۷۷ درصد افزایش داشته است.

خاشی بیان کرد: عمده اقلام خروجی موضوع ۱۱۶ شامل شیشه، سیمان، خوراک آماده طیور و ایزوگام بوده است.