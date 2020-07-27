پیشرفت ۶۵ درصدی مصلی نماز جمعه گناباد

حسن باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساخت مصلی نماز جمعه شهر گناباد که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده است، ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه این مصلی در زمینی به مساحت حدود دو هزار مترمربع و با زیربنای شش هزار مترمربع در حال ساخت است، افزود: اجرای سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی این پروژه در اولویت اجرا است، هرچند به طور نسبی آماده بهره‌برداری شده و در برخی مناسبت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

باقرزاده با بیان اینکه افراد خیر و نیکوکاران از ابتدای آغاز این پروژه تاکنون، در ساخت ۹۰۰ مترمربع از آن مشارکت کردند، افزود: در سال گذشته حدود چهار میلیارد ریال توسط اقشار مختلف مردم به ساخت این پروژه، کمک شد.

وی با بیان اینکه ساختمان این مصلی دارای دو گنبد درونی و بیرونی است، بیان کرد: بخش‌های فرهنگی مانند کتابخانه، سالن مطالعه، مهد کودک، کلاس‌های آموزش قرآن و سایت رایانه، زائرسرا، دفتر امام جمعه و خانه خادم، آشپزخانه و سالن پذیرایی از جمله بخش‌های مختلف مصلی در حال ساخت گناباد است.