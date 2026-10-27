کشف جرایم در کشور ۱۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری عصر سه شنبه در حاشیه اجرای پویش «کارآگاهان کوچک» در ساری با اشاره به اهمیت آموزش مفاهیم امنیتی و قانون‌مداری به کودکان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از رفتارهای اجتماعی افراد در بزرگسالی، تحت تأثیر تجربه‌ها و آموزش‌های دوران کودکی شکل می‌گیرد؛ ازاین‌رو، آشنایی کودکان با اصول مراقبت از خود و دیگران و نحوه تعامل با مراجع قانونی می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه پویش «کارآگاهان کوچک» با همکاری پلیس مازندران و پلیس آگاهی برای نخستین بار در سطح کشور در این استان اجرا شده است، افزود: این طرح با هدف آشنایی کودکان با مفاهیم امنیت، مسئولیت‌پذیری و قانون‌پذیری و تقویت نگرش مثبت آنان نسبت به رعایت قوانین برگزار می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین پایین می‌تواند زمینه‌ساز پرورش شهروندانی آگاه و مسئولیت‌پذیر باشد و با تقویت شناخت کودکان از رفتارهای درست اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش زمینه‌های وقوع جرم در آینده ایفا کند.

ثبات وضعیت جرایم با وجود چالش‌های منطقه‌ای

سردار قنبری در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت جرایم در فضای حقیقی و مجازی و شرایط امنیتی کشور گفت: با وجود تنش‌های منطقه‌ای و شرایط جنگی حاکم در سال جاری، وضعیت جرایم در کشور مطلوب و باثبات بوده است.

وی همکاری مردم با مجموعه انتظامی و برخورد قاطع پلیس با افرادی را که قصد سوءاستفاده از شرایط موجود را داشتند، از عوامل مؤثر در حفظ این وضعیت عنوان کرد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با تشریح آخرین آمارهای مربوط به جرایم اظهار کرد: میزان وقوع جرایم با افزایشی محدود در حدود یک تا دو درصد همراه بوده، اما در بخش کشف جرایم، رشد قابل توجهی ثبت شده است.

وی افزود: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان کشف جرایم در سطح کشور نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است.

سردار قنبری همچنین با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه سرقت‌ها اعلام کرد: تاکنون حدود ۶۵ درصد از سرقت‌ها کشف شده است.