یاری: سه رویداد مهم پیش روی تیم ملی فوتسال بانوان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، شهناز یاری، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: طبق برنامه ریزی که انجام داده بودیم، قرار بود تا از سوم مرداد ماه اردوهای انتخابی خود را برگزار کنیم اما با توجه به شرایط موجود، مقرر شد تا اردوهای تیم ملی فوتسال از شهریور ماه آغاز شود.

وی گفت: قرار بود تا دو مرحله اردوی انتخابی در مرداد ماه برگزار و بازیکنان با استعداد و جوان را ارزیابی کنیم. اما به خاطر عدم برگزاری اردو، اولین اردوی انتخابی در شهریورماه آغاز می شود و در یک اردو تمام بازیکنان منتخب را دعوت خواهیم کرد تا با ارزیابی دقیق، برترین ها را به اردوی اصلی دعوت کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در ادامه افزود: اولین رویداد مهمی که پیش روی ما است، مسابقات جام جهانی برزیل می باشد که اگر شرایط مهیا شود، تیم را برای شرکت در این بازیها آماده می کنیم. اما اگر شرایط مهیا نشود، دومین رویدادی که پیش روی تیم ملی فوتسال بانوان است، حضور در رقابتهای داخل سالن آسیا به میزبانی تایلند می باشد، که این بازیها در اردیبهشت ماه سال آتی انجام خواهد شد و سپس در شهریورماه سال اینده نیز تیم به کویت اعزام می شود تا در سومین دوره از رقابتهای قهرمانی فوتسال آسیا حضور یابد.

وی گفت: بازیکنان جوان در کنار بازیکنان با تجربه در اردوهای تیم ملی فوتسال حضور خواهند داشت و تحت نظر خواهند بود تا تیم آماده ای را به رقابت ها اعزام کنیم. در حال حاضر شرایط دنیا به گونه ای است که نمی توان برنامه ریزی منسجمی داشت اما ما برنامه های خود را ارائه کرده ایم و به امید خدا اولین مرحله از اردوی خود را در شهریورماه سال جاری برگزار می کنیم.