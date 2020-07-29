ضرر دامداران از تعطیلی میدان عرضه دام در بجنورد

رضا ریحانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: خبر تعطیلی میدان عرضه دام مرکز خراسان شمالی آن هم دو روز مانده به عید سعید قربان ضربه سهمگینی به دامداران وارد کرد.
نماینده عرضه کنندگان دام در میدان فروش دام بجنورد تصریح کرد: این تصمیم بدون بررسی عواقب آن اتخاذ شده است، اگر شما شرایط دامدار را به واسطه شیوع کرونا بررسی کنید متوجه خواهید شد که دامدار در ابتدای سال که اوج محدودیتهای کرونایی بود توفیقی در جهت بهرهبرداری از زحمات و سرمایهگذاری خود پیدا نکرد و پس از آن هم با تعطیلی رستورانها و تالارها که عمده مصرفکننده گوشت تولیدی هستند تنها امید آنها عید سعید قربان بود. روزی که ما به چشم یک فرصت بیبدیل به آن نگاه میکردند تا هم ضرر و زیان خود را جبران و هم زنجیره تولید را با خرید بره حفظ کنند.
وی در ادامه افزود: ساعت فعالیت میدان دام از ۴ تا ۸ صبح است و میزان تردد افراد در آن بسیار پایین است؛ در حالی که میادین ترهبار و میوه با ساعات کار بیشتر و تردد بسیار زیاد بدون هیچ محدودیتی فعالیت خود را ادامه میدهند.
رضا ریحانی در ادامه با اشاره به نوسان قیمت نهادههای دامی در سال جاری و آثار زیانبار آن بر زندگی دامداران خاطر نشان کرد: در حالی که کنستانتره در ابتدای سال با قیمت کیلویی ۲ هزار تومان در اختیار دامدار قرار میگرفت، الان با قیمت ۳ هزار و دویست تومان به دامدار عرضه میشود و این خود عامل باعث بالا رفتن هزینههای تولید و کاهش مشتری میشود.
نماینده عرضه کنندگان دام در میدان فروش دام بجنورد بیان کرد: امیدواریم مسئولین در سال مزین به جهش تولید در این تصمیم بازنگری کنند تا شاهد تهدید زنجیره تأمین مواد غذایی مردم و وابستگی به کشورهای دیگر نباشیم.
وی تاکید کرد: مسئولین امر به جای نظارت حداکثری بر اجرای پروتکلهای بهداشتی و سمپاشی فضای میدان عرضه دام با تعطیلی بازار عملاً خریداران را به بازارهای غیررسمی هدایت میکنند که این خود تهدیدات بیشتری را متوجه هماستانیهای عزیز میکند؛ ای کاش مسئولین درصدد حل مشکل بر میآمدند و به پاک کردن صورت مسئله اکتفا نمیکردند.
امروز معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی از آنچه به عنوان عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی و با هدف حفظ سلامت مردم اعلام کرده بود، خبر از تعطیلی تمامی میادین دام سراسر استان تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد.
نظر شما