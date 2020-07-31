شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از ۱۷ میلیون نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه «وُرلد میترز» که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، دقایقی پیش اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در جهان به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نزدیک شده است.

وبگاه مذکور در این خصوص اعلام کرد: تاکنون ۱۷ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۹۵۹ نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شده‌اند. همچنین ۶۷۶ هزار و ۸۲۹ نفر هم بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

وبگاه «وُرلد میترز» در ادامه گزارش خود اضافه کرد: شمار افراد بهبود یافته از این ویروس نیز ۱۰ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۴۹۶ نفر است.

این در حالی است که آمریکا بالاترین نرخ ابتلا و جان باخته بر اثر کووید -۱۹ را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که باعث افزایش انتقادات از بی کفایتی ترامپ و دولت وی در این کشور شده است.