هنیه و عباس بر اتحاد در برابر معامله قرن تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تلفنی گفتگو کرد.

هنیه در جریان این گفتگو عید قربان را به عباس تبریک گفت و طرفین مسائل سیاسی مربوط به مسئله فلسطین را بررسی کردند.

جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسماعیل هنیه و عباس در این گفتگوی تلفنی ضمن بحث و بررسی آخرین تحولات سیاسی فلسطین، بر موضع واحد و یکپارچه فلسطینیان در مخالفت با معامله قرن و طرح الحاق کرانه باختری و هرگونه خدشه به حقوق ملت فلسطین به ویژه قدس و حق بازگشت آوارگان تاکید کردند.

دو طرف همچنین بر سر ادامه تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و نقطه نظرات جنبش‌های فتح و حماس و گفتگوها و دیدارهای رهبران دو طرف در راستای تحقق وحدت ملی و توافق بر سر یک برنامه ملی مشترک جهت مقابله با دشمن صهیونیستی و طرح‌های آن علیه مساله فلسطین توافق کردند.