نوسان سهام آسیا اقیانوسیه بعد از سقوط تاریخی GDP آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از اینکه اعلام شد اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم با بدترین سقوط تاریخ خود روبرو شده است، امروز جمعه، سهام آسیا اقیانوسیه دچار نوسان شد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۱۲ درصد افت کرد در حالی که نیکی ژاپن با سقوط سنگین ۲.۸۲ درصدی روبرو شد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای به رشد اندک ۰.۰۳ درصدی دست یافت و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۳۱ درصد افت کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا با سقوط سنگین ۲.۴۷ درصد به کار خود پایان داد، در حالی که کوسپی کره‌جنوبی هم ۰.۷۹ درصد از ارزش خود را از دست داد.

در بازار ارز، دلار به افت خود در برابر رقیبان آسیایی ادامه داد. در مقابل یوآن چین دلار ۰.۲۴ درصد تضعیف شد و به نرخ برابری ۶.۹۹۰۷ درصد رسید.

در مقابل ین ژاپن، دلار ۰.۳۶ درصد تضعیف شد و به نرخ برابری ۱۰۴.۳۴ واحد رسید.

داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم امسال ۳۲.۹ درصد آب رفته است.