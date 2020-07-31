به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز جمعه در تماس تلفنی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با وی، با تبریک عید سعید قربان به دولت و مردم ترکیه، اظهار امیدواری کرد دو کشور همچنان که تاکنون برای مقابله با بیماری کرونا در کنار هم بوده اند، باهمکاری و تبادل تجربیات بتوانند تلاش‌های خوبی برای مهار این بیماری داشته باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به روابط خوب ایران و ترکیه در بخش‌های مختلف بویژه در زمینه همکاری های اقتصادی و تجاری، اظهار داشت: اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه مناسبات و همکاری های دوستانه و برادرانه با ترکیه است.

رئیس جمهور با اشاره به برخی مسائل و مشکلات در منطقه، اظهار امیدواری کرد با تلاش و همکاری همه کشورهای منطقه شاهد ثبات و آرامش در سرتاسر منطقه باشیم.

روحانی با بیان اینکه امروز آمریکا درحال اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران است، تاکید کرد: باید در این شرایط کشورهای دوست و همسایه مانند ایران و ترکیه بیش از پیش مناسبات و همکاری‌های خود را توسعه دهند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتگو با تبریک عید سعید قربان ابراز امیدواری کرد این عید برای مردم دو کشور و همه مسلمانان جهان موجب خیر و برکت باشد.

رئیس جمهور ترکیه با تجلیل از تلاش‌های موفقیت آمیز دولت و ملت ایران در مقابله با بیماری کرونا، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها و انتقال تجربیات در این مسیر تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم گسترش روابط و همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه و تسریع در انجام مبادلات تجاری با رعایت پروتکل های بهداشتی، اظهار امیدواری کرد تا جلسه شورای عالی همکاری های راهبردی دو کشور در آینده نزدیک برگزار شود.