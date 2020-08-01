پلاسمادرمانی یک روش موفق برای درمان بیماران بدحال کرونایی است

سیدعلیرضا مروجی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پلاسما درمانی یک روش مطلوب و موفق برای درمان بیماران بدحال کرونایی است، اظهار داشت: در این روش بیماران بهبود یافته از کرونا دو تا چهار هفته بعد از بهبودی و ترخیص و در صورتی که جواب آزمایش تست آنها منفی باشد می‌توانند پلاسمای خون خود را که شامل آنتی‌بادی است برای بهبود بیماران بدحال کرونایی اهدا کنند.

وی با بیان اینکه سه مرکز در کاشان برای میزبانی از اهداکنندگان پلاسما در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: واحد دیالیز بیمارستان شهید بهشتی، سازمان انتقال خون ایران و بخش دیالیز بیمارستان اخوان این سه مرکز هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه پلاسما درمانی یک روش کاملاً رایگان است، تصریح کرد: لازم است اهداکنندگان گرامی قبل از مراجعه برای این امر خیر ابتدا با شماره‌های ۵۵۴۴۲۰۱۵ و ۵۵۴۴۴۰۱۶ برای هماهنگی بیشتر در ساعات اداری تماس بگیرند.

وی با اشاره به اینکه آزمایش‌های مربوط به اهداکنندگان پلاسما نیز کاملاً رایگان انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: بیمارستان شهید بهشتی کاشان با کمبود پلاسما برای درمان بیماران بدحال کرونایی مواجه است و تا به حال نیز بخش عظیمی از اهداکنندگان کادر بهداشتی و درمانی بیمارستان بوده است و بر همین اساس از شهروندان عزیز دعوت می‌کنیم به شکرانه به دست آوردن سلامتی خود در این امر خیر مشارکت داشته باشند.

بستری ۷۲ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

مروجی همچنین با بیان اینکه در طول ۲۴ ساعت گذشته چهار بیمار حاد تنفسی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری شده‌اند، بیان داشت: تعداد بستری‌های بیمارستان بهشتی تا امروز به ۷۲ بیمار حاد تنفسی رسیده است.

وی با اشاره به بستری ۱۴ بیمار حاد تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان ادامه داد: در طول ۲۴ ساعت گذشته منطقه کاشان متأسفانه شاهد فوت یک مرد ۸۵ ساله به علت بیماری کرونا بوده است.

وی افزود: تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا از ابتدای شیوع این ویروس در اسفندماه سال جاری تاکنون به دو هزار و ۳۴ مورد تا به امروز رسیده است.