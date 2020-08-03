بیش از یک هزار زمین لرزه در تیرماه ۹۹ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در تیرماه ۱۳۹۹ تعداد نزدیک به ۱۰۱۸ زمین‌لرزه را ثبت کردند.

این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در تیرماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۴ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آنها در تاریخ، پنجم تیر ماه ۱۳۹۹ با بزرگی ۵.۳ حوالی قطور واقع در استان آذربایجان‌غربی، رخ داده‌است.

از لحاظ آماری ۹۱۲ زمین‌لرزه دارای بزرگای کوچک‌تر ۳، تعداد ۹۲ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۳و۴، تعداد ۱۳ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵ و تعداد ۱ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۵ و ۶ بوده‌است.