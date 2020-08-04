زنانی که بیشترین شانس را برای معاونت «بایدن» دارند

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: انتخاب معاون از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اهمیت بسیار ویژه ای در روند انتخابات دارد به طوری که در روز برگزاری انتخابات نام وی به همراه نام نامزد ریاست جمهوری در برگه رأی قرار دارد و مردم به هر دو نفر رأی می‌دهند.

در آمریکا، معاون رئیس جمهور، یک رئیس جمهور بالقوه است. در صورتی که رئیس جمهور فوت کند، از لحاظ جسمی ناتوان شود، استیضاح شود و استعفا دهد، این معاون وی است که به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد خواهد کرد.

در این میان، معاونی قوی است که تا حدودی ویژگی‌های متفاوتی با کاندیدای اصلی داشته باشد. به طور مثال اگر کاندیدای ریاست جمهوری پیر است، او جوان باشد. اگر کاندیدا متعلق به یک جناح فکری از حزب باشد، معاونش برآمده از جناح دیگر باشد. معاون اهل ایالتی رقابتی باشد تا بتواند در آن ایالت پیروز شوند. دارای سابقه سیاسی و عملکردی خوبی باشد.

امیرعلی ابوالفتح: نامزد معاونت ریاست جمهوری، تکمیل کننده کمبودها و نقایض نامزد ریاست جمهوری است

«امیرعلی ابوالفتح» کارشناس مسائل آمریکا، در مورد حساسیت انتخاب معاون برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید: بر اساس قوانین آمریکا، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، دو فرد از هر حزب وارد رقابت می‌شوند. اولی که منتخب رأی دهندگان حزبی است، در جایگاه نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار می‌گیرد و دومی از سوی فرد نخست به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری معرفی می‌شود. به عبارت دیگر، بر خلاف نامزد ریاست جمهوری که حمایت اکثریت حزب متبوع را پشت سر دارد، نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری در فرآیند سیاسی، توسط سران حزبی و پشت درهای بسته انتخاب می‌شود.

در انتخاب نامزد معاونت ریاست جمهوری، ملاک‌های متعددی مد نظر قرار می‌گیرد. اما در یک جمله می‌توان گفت که نامزد معاونت ریاست جمهوری، تکمیل کننده کمبودها و نقایص نامزد ریاست جمهوری است. به عبارت دیگر، این دو نفر که از آنها به عنوان «هم تیمی» یا Running Mate یاد می‌شوند، باید تا حد ممکن، متنوع‌ترین مطالبات، خواسته‌ها، علایق و تفاوت‌ها را نمایندگی کنند. به همین دلیل، مثلاً اگر نامزد ریاست جمهوری فردی مسن، سفید، لیبرال و متعلق به جنوب آمریکا باشد، فردی جوان، متعلق به گروه‌های اقلیتی، محافظه کار و متولد شمال آمریکا به عنوان نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری معرفی می‌شود.

با توجه به این سابقه، انتظار می‌رود جو بایدن سفید پوست و سیاستمداری کهنه کار با سن بالا و گرایش سیاسی مرکزگرا از منطقه نیوانگلند، افرادی را به عنوان معاون خود مد نظر داشته باشد که دارای شاخصه‌هایی همچون مونث، رنگین پوست، جوان، چپگرا و متعلق به دیگر مناطق جغرافیایی ایالات متحده باشند.

وضعیت حساس بایدن

بر همین اساس با نزدیک شدن به موعد معرفی معاون برگزیده از سوی نامزد حزب دموکرات، فشار گروه‌های مختلف در درون حزب دموکرات آمریکا بر جو بایدن، نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است.

جو بایدن پیش از این اعلام کرده بود که در هفته اول ماه آگوست یکی از زنان سیاستمدار را به عنوان معاون خود معرفی خواهد کرد. انتخاب معاون جو بایدن در کارزار انتخاباتی سال جاری اهمیت زیادی یافته است. دموکرات‌ها به دنبال گزینه‌ای هستند که بتواند بیشترین کمک را به جو بایدن برای پایان دادن به دوران زمامداری دونالد ترامپ بکند.

از سوی دیگر جو بایدن، ۷۷ ساله در صورت غلبه بر چهل و پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده به عنوان پیرترین رئیس جمهور تاریخ این کشور سوگند یاد خواهد کرد. امری که بر اهمیت انتخاب معاون او افزوده است. بنا به قانون اساسی آمریکا در صورت فوت رئیس جمهور، معاون او دوره ریاست جمهوری وی را به پایان خواهد رساند.

این در حالی است که جو بایدن در صورت پیروزی احتمالاً به دلیل سنش رئیس جمهور یک دوره‌ای خواهد بود و معاون او بخت زیادی برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ خواهد داشت.

همه زنان مطرح

از «کاملا هریس» سناتور ایالت کالیفرنیا، «الیزابت وارن» سناتور ایالت ماساچوست، «تمی داکورت» سناتور ایالت ایلینوی، «ول دمینگز» و «کارن بس» دو عضو مجلس نمایندگان، «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، «کیشا لنس باتمز» شهردار آتلانتا و «میشل لوین گریشام» فرماندار ایالت نیومکزیکو، «استیسی آبرامز»، «گرچن ویتمر» فرماندار ایالت میشیگان،

به عنوان گزینه‌های احتمالی معاونت جو بایدن نام برده می‌شود.

گزینه‌های اصلی

از میان این افراد، چند نفر شانس بیشتری برای انتخاب شدن از سوی بایدن دارند و «یورو نیوز» به معرفی آنها از دید خود پرداخته که این افراد عبارتند از:

کارن بس

کارن بس نماینده حوزه انتخابیه کالیفرنیا از حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده، یکی از گزینه‌های مطرح روزهای اخیر برای معاونت و همراهی با جرج بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ است.

خانم بس ۶۶ ساله به «سازنده پل» مشهور است. این اصطلاح در سیاست ایالات متحده به سیاستمدارانی اطلاق می‌شود که قابلیت همکاری سازنده با گروه سیاسی مخالف برای پیشبرد سیاست‌های مردمی را دارند.

انتخاب معاون جو بایدن در کارزار انتخاباتی سال جاری اهمیت زیادی یافته است. دموکرات‌ها به دنبال گزینه‌ای هستند که بتواند بیشترین کمک را به جو بایدن برای پایان دادن به دوران زمامداری دونالد ترامپ بکند کارن بس، ریاست کارگروه سیاه‌پوستان کنگره را بر عهده دارد و پس از کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس، لایحه‌ای را برای اصلاح سیستم پلیس آمریکا تهیه و ارائه کرد.

او می‌گوید که پیشینه کاری‌اش در زمینه دستیاری پزشکی و سازمان‌دهنده اجتماعی می‌تواند به او در مدیریت بهتر در دوران بحران همه‌گیری کرونا، بحران اقتصادی و بحران نژادی کمک کند.

استیسی آبرامز

بسیاری از مشاوران جو بایدن بر این باور هستند که او به دلیل نقش پررنگ زنان سیاهپوست در پیروزی وی در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات باید یک زن سیاهپوست را به عنوان معاون خود انتخاب کند. استیسی آبرامز، سیاستمدار ۴۶ ساله می‌تواند به این ترتیب یکی از نامزدهای بالقوه برای معاونت جو بایدن باشد.

او در سال ۲۰۱۸ نامزد فرمانداری ایالت جورجیا شد. این ایالت به طور سنتی به عنوان ایالتی محافظه کار شناخته می‌شود که جمهوریخواهان در دهه‌های اخیر در آن به پیروزی رسیده اند. با این حال نامزدی استیسی آبرامز برای فرمانداری این ایالت از آنچه بسیاری از تحلیلگران می‌پنداشتند جدی تر شد و او در یک قدمی پیروزی قرار گرفت. او در نهایت با اختلاف تنها ۵۰ هزار رأی از رقیب جمهوریخواه خود شکست خورد.

استیسی آبرامز اولین زن سیاهپوستی است که از سوی یکی از دو حزب اصلی آمریکا به عنوان نامزد فرمانداری یک ایالت معرفی شده است.

تمی داکورت

پیروزی در ایالت‌های غرب میانه آمریکا در انتخابات ماه نوامبر (آبان) برای دونالد ترامپ و جو بایدن اهمیت زیادی خواهد داشت. تمی داکورت، سناتور ۵۲ ساله ایالت ایلینوی می‌تواند رأی دهندگان این ایالت‌ها را به سوی جو بایدن جذب کند. او به دلیل سابقه نظامی و از دست دادن دو پایش در جنگ عراق می‌تواند رأی دهندگان در دیگر ایالت‌های کلیدی را نیز به سوی دموکرات‌ها جلب کند.

تمی داکورت در سال ۲۰۱۲ به عنوان عضو مجلس نمایندگان انتخاب شد و از سال ۲۰۱۶ نیز به عنوان یکی از دو نماینده ایالت ایلینوی در مجلس سنا حضور دارد. او دومین زن آسیایی تبار است که به مجلس سنای ایالا متحده راه یافته است.

تمی داکورت متولد بانکوک، پایتخت تایلند است.

به ترتیب از راست: امی کلوبوچار، تمی داکورت، کامالا هریس، استیسی ابرامز، الیزابت وارن، گرچن ویتمر و کارن بس

گرچن ویتمر

نام گرچن ویتمر این روزها به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا در ایالت میشیگان زیاد شنیده می‌شود. این سیاستمدار ۴۸ ساله از سال ۲۰۱۹ تاکنون به عنوان فرماندار ایالت میشیگان مشغول به کار است. این ایالت مانند ایالت ایلینوی از جمله ایالت‌های غرب میانه محسوب می‌شود. اما پیروزی در میشیگان برای دموکرات‌ها در انتخابات پیش رو اهمیت زیادی دارد. این در حالی است که ایلینوی از جمله ایالت‌های کلیدی نیست و دموکرات‌ها اغلب به آسانی در آن پیروز می‌شوند.

از گرچن ویتمر به عنوان یکی از ستاره‌های حزب دموکرات در سال‌های آینده یاد می‌شود. او چند ماه پیش از طرف حزب دموکرات وظیفه طرح واکنش این حزب به سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره را برعهده داشت.

الیزابت وارن

الیزابت وارن پس از کناره گیری از عرصه رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات حاضر به حمایت از جو بایدن یا برنی سندرز نشد. امری که می‌تواند مانع از انتخاب او به عنوان معاون جو بایدن شود. با این حال ممکن است که نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برای جذب رأی دهندگان برنی سندرز و جناح چپگرای حزب، این سیاستمدار ۷۰ ساله را به عنوان معاون خود معرفی کند.

این در حالی است که جو بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، پیرترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواهد بود. به همین دلیل ممکن است مشاوران جو بایدن او را به انتخاب معاونی جوان‌تر از الیزابت وارن تشویق کنند.

معرفی الیزابت وارن به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری می‌تواند به اتحاد حزب دموکرات در جریان کارزار انتخاباتی پیش رو کمک کند.

امی کلوبوچار

کناره گیری امی کلوبوچار از عرصه رقابت مقدماتی آمریکا در آستانه «سه شنبه بزرگ» نقش مهمی در برگشتن ورق به نفع جو بایدن داشت. امی کلوبوچار، ۵۹ ساله از سال ۲۰۰۷ تاکنون نماینده ایالت مینه سوتا در مجلس سنا است. پیروزی در این ایالت نیز به عنوان یکی از ایالت‌های غرب میانه آمریکا در انتخابات پیش رو اهمیت زیادی برای جو بایدن خواهد داشت.

او در جذب رأی دهندگان ایالت‌های غرب میانه می‌تواند به جو بایدن کمک کند. با این حال او نیز مانند جو بایدن به جناح میانه روی حزب دموکرات تعلق دارد و در صورت انتخاب وی ممکن است این حزب در زمینه بسیج جوانان و اقلیت‌های نژادی نتواند موفق عمل کند.

کامالا هریس

کامالا هریس مانند استیسی آبرامز می‌تواند به اولین نامزد سیاهپوست برای سمت معاونت ریاست جمهوری تبدیل شود. کاملاً هریس، ۵۵ ساله از سال ۲۰۱۷ نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس سنای آمریکا است.

او پیش از اولین رأی گیری در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات به کارزار انتخاباتی خود پایان داد. انتخاب وی هر چند می‌تواند اقلیت‌ها به ویژه سیاهپوستان را خرسند سازد اما برای حزب دموکرات بی خطر هم نیست. کاملاً هریس اغلب به دلیل مواضعش در دورانی که دادستان کل کالیفرنیا بود مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این انتقادها می‌تواند باعث شود که رأی دهندگان برنی سندرز و الیزابت وارن در روز انتخابات ریاست جمهوری خانه نشینی را به رأی دادن به جو بایدن و کاملاً هریس ترجیح دهند.

یک دست نوشته و شانس بیشتر یک سناتور

هفته گذشته در جریان پرسش و پاسخ خبرنگاران آمریکای با «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، خبرنگار آسوشیتدپرس عکسی را از یادداشتی که در دستان بایدن بوده گرفته که در این دست نوشته نام سناتور «کاملا هریس» در صدر نوشته شده بود.

در خصوص عکسی که خبرنگار آسوشیتدپرس از یادداشت موجود در دستان بایدن گرفته، رسانه‌های آمریکایی می‌نویسند: در پایین نام هریس در یاداشتی که در دست بایدن بود، نوشته شده بود که وی (بایدن) با هریس کینه‌ای ندارد. این موضوع به نزاع بایدن و هریس در مناظره انتخابات اولیه دموکرات‌ها در تابستان گذشته اشاره دارد. اما اکنون هریس تبدیل به یکی از افراد مورد اعتماد بایدن تبدیل شده است.