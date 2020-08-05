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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۵۸

مهر گزارش می‌دهد

خلاءهای قانونی، زمینه‌ساز فرار از مالیات بر خانه‌های خالی

خلاءهای قانونی، زمینه‌ساز فرار از مالیات بر خانه‌های خالی

تجربه وضع پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، معافیت‌های مالیاتی ناشی از شکاف سیاستی منجر به رجوع بخش عمده‌ای از مشمولان پایه‌های مالیاتی به این روزنه‌های قانونی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، مجلس نهم مالیات بر خانه‌های خالی را با هدف مقابله با احتکار مسکن به قانون مذکور ملحق کرد. از این‌رو، برابر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، مشمول این پایه مالیاتی می‌شوند.

فارغ از بی‌عملی وزارت راه‌وشهرسازی در دوره عباس آخوندی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش‌نیاز شناسایی خانه‌های خالی، از اواخر سال ۱۳۹۸ و با اوج‌گیری بحران بی‌سابقه ناشی از فقر عرضه در بازار مسکن، فشارها بر محمد اسلامی وزیر جدید راه‌وشهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی افزایش یافت.
بررسی فعل‌وانفعالات مسئله مالیات بر خانه‌های خالی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، به موازات بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و وعده‌های وزیر راه برای اجرای قانون مذکور (که هنوز عملیاتی نشده!)، مجلس یازدهم نیز دست به کار شده و در قالب یک طرح دو فوریتی بر اثرگذاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی تمرکز کرده است.

جزئیات طرح مجلس درباره اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی نشان‌گر افزایش قابل توجه نرخ این پایه مالیاتی با رویکرد تنبیهی و بازدارنده و همچنین کمک به دستگاه‌های متولی برای شناسایی خانه‌های خالی و تکمیل بانک اطلاعاتی مطلوب این پایه مالیاتی است.

فرار از مالیات بر خانه‌های خالی!

در این میان اما محتکران بازار مسکن هم بیکار نمانده‌اند و به دنبال زمزمه شناسایی و ارسال صورت‌حساب مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی، گزارش‌های میدانی از بازار داغ اجاره‌های صوری و اجاره کارت ملی! در برخی دفاتر املاک شهرهای بزرگ حکایت دارد. در این میان زمزمه‌هایی مبنی‌بر معافیت هر خانوار از احتکار یک واحد مسکونی، نگرانی کارشناسان بابت دستیابی به اهداف این طرح مالیاتی را تشدید کرده است.

براساس آنچه گفته شد، توأم با لزوم چاره‌اندیشی قانون‌گذار پیرامون فرار از مالیات بر خانه‌های خالی (با تنظیم قراردادهای صوری)، لغو معافیت مالیاتی هر خانوار در ازای مالکیت یک واحد مسکونی تخلیه و بلااستفاده ضروری است.

تجربه وضع پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، معافیت‌های مالیاتی ناشی از شکاف سیاستی منجر به روانه شدن بخش عمده‌ای از مشمولان پایه‌های مالیاتی به این روزنه‌های قانونی و شیوع پنهان شدن پشت این خلاءهای قانونی می‌شود. از این‌رو، درپی هرگونه معافیت مالیاتی در بازار آشفته‌ای همچون بازار مسکن، توزیع صوری خانه‌های خالی در میان طیفی از خانوارها دور از ذهن نیست.

مضاف بر آنچه مطرح شد، معافیت خانوارها از مالکیت خانه‌های خالی، سیگنال حبس سرمایه در بازار مسکن را به عموم جامعه می‌دهد که در شرایط تنگنای شدید عرضه مسکن، انقباض بازار و در نتیجه رشد بیشتر قیمت‌ها را رقم خواهد زد. از این‌رو، معافیت خانوار از پرداخت مالیات یک خانه خالی، زمینه قانونی فرار از پرداخت مالیات و در سطح کلان استمرار احتکار مسکن را رقم خواهد زد.

براین اساس ضروری است نمایندگان مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون اقتصادی به عنوان مغز متفکر اصلاح نظام مالیاتی کشور، به موازات تمرکز بر وضع پایه‌های مالیاتی جدید و اصلاح پایه‌های قبلی، باید بیشتر بر ضرورت شناسایی و احاطه همه مودیان و حذف بسترهای قانونی فرار مالیاتی تأکید داشته باشد که اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از این قاعده مستثنی نیست.
 

کد مطلب 4991940
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      13 2
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      اگر مجموع مسکن زیر 150 متر باشد مثل قانون قبلی باید از مالیات معاف شود مگر نه یک خانه 2000 متری در فرشته معاف از مالیات ولی دوتا واحد 60 متری باید مالیات بدهند !
    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      12 0
      پاسخ
      این قانون واقعا مسخره هست چرا به بساز و بفروش ها یک سال مهلت داده شده ولی به صاحبخانه ها 4 ماه ؟؟؟
    • GR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      13 1
      پاسخ
      اگه دست دار و دسته ... شما باشه که از نفس کشیدن مردم هم مالیات دریافت میکنید ! برای جیب خالی خودتون و دولت
    • GR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      7 4
      پاسخ
      هر کس باید تا یک خانه معاف باشد . شما هم نقش کاسه داغ تر از اش رو بازی نکنید !
    • NL ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      14 2
      پاسخ
      کشور کمونیستی نیست که هر نفر مجبور باشه یک خانه داشته باشه برای دلخوشی دار و دسته شما ! قیمت مسکن فقط با کاهش قیمت دلار پایین میاد نه مالیات !
    • GB ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      13 1
      پاسخ
      هر کس باید تا دو خانه معاف باشد . یکی دلش میخواد بره شمال خونه بخره یکی دلش نمیخواد میخواد تو شهر خودش بخره بده اجاره ! به شما چه ؟
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      12 1
      پاسخ
      باید از کسانی مالیات بگیرند که سالی 100 بار خرید و فروش میکنند نه کسی که 6 ماه خونش خالی مانده و جمعا دو تا واحد کوچک داره !
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      11 1
      پاسخ
      یک نفر ۲ تا خونه ۵۰ متری داره تو جنوب شهر ، یکی هم ۱۰۰۰ متر ویلا در نیاوران . اولی رو می خوان جریمه کنند اما دومی تشویق میشه که فقط یه سند داره. بنازم به این عدالت.
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      11 1
      پاسخ
      4 ماه زمان برای اجاره دادن واحد واقعا مسخره هست ! باید حداقل یکسال باشد
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      10 1
      پاسخ
      با اين قوانين ؛ چرخ ساخت ساز از حركات خواهد ايستاد سرمايه گذاري هم كه تو اين كشور آپارتمان ميخريد حال سعي ميكنه تو استانبول دبي .. سرمايه گذاري كنه خوب بسلامتي بازار املاك اين كشورها هم يك تكونى اساسي
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      8 0
      پاسخ
      کسی دیگه جرات ساخت وساز نداره. یکسال یا دو سال تلاش کنه تا خودش رو تو دام مالیات بگیرها بیاندازه. این کارها فریب مردمه و به کمبود و گرانی مسکن دامن می زنه .خود نماینده ها و دولتی ها آیا حاضرند با این
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      7 2
      پاسخ
      عجب مجلس ..ی داریم کسی که یک واحد لاکچری با زیر بنای زیاد در بالای شهر داشته باشد و ارزشش بالای چند میلیارد باشد آسوده خاطر خواهد بود و کسیکه مثلا در حوالی میدان شوش دو واحد پنجاه متری داشته باشد و یک
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      9 1
      پاسخ
      مالیات بر خانه خالی، یعنی مالیات بر درآمد نداشته! و مخالف شرع و قانون است. راه حل اصلی، ایجاد مسکن های دولتی و اجاره آن به افراد فاقد خانه است.
    • علی IR ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      1 3
      پاسخ
      یکی از راههای شناسایی دسترسی قانونی به آمار مصرف روزانه گاز، آب و برق واحدهای مسکونی است و همچنین ثبت اجاره نامه ها در سامانه ای میتواند نشان دهد که چه خانه ای خالی است و چه خانه ای خالی نیست
    • الف IR ۰۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      10 0
      پاسخ
      چرا اقتصاد مملکت رو به فلاکت کشیدید که مردم برای حفاظت از سرمایه و دارایی شون مجبور بشوند برای آینده بچه هاشون پولشان رو تبدیل به مسکن طلا یا ارز بکنند تا ارزش پولشان حفظ بشه همش تقصیر مسولین هستش
    • ناشناس IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      7 0
      پاسخ
      با اینکار مجلس فشار میندازه رو مردم چون مردم عادت دارن به سختی ولی دولتی ها نباید بهشون فشار بیاد آخه اونا باید تو راحتی باشن
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      0 7
      پاسخ
      اگر اداره ثبت وشهرداریها با اداره مالیات همکاری کنند امکان ندارد که ارمالیات اجاره ومالیات خانه های خالی بتوان فرار کرد
    • IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      5 1
      پاسخ
      نمیشه این قانون رو بگذارند بعد کروونا ؟ تو این اوضاع اخه انصافه ؟
    • GB ۰۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      4 1
      پاسخ
      خودتونو مسخره کردین یا ما رو؟ اخه کدوم ادم عاقلی خونه اش رو خالی نگه میداره؟ همه این خونه های خالی هم یا برای بانک ها هست یا سازمانهای دولتی.
    • Hasan IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
      4 1
      پاسخ
      چرا کسی که تو فرشته یا سعادت اباد یه ویلا داره باید مالیات نده ولی کسی که توی فلاح دو تا اپارتمان داره باید مالیات بده
    • محمد IR ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چرا فکر می کنید تو روستاها و شهرهای کوچک محتکر زمین و مسکن نیست؟ همون جاها هم سوداگرها قیمت را بالا بردند واقعا سخت شده برای جوون ها.
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
      1 4
      پاسخ
      این قانون بسیار عالی و به نفع طبقه ضعیف هست. همه جای دنیا برای کنترل قیمت نیازهای اساسی مثل خونه و زمین و ماشین ..‌ مالیات وضع می کنند. متاسفانه این همه جوون مجرد یا متاهل بی خونه داریم.
    • ناشناس IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
      0 2
      پاسخ
      در کل یکی از بهترین قانون هاست.تنها مشکل این قانون استثنا کردن روستا و شهر های کوچک هست که باعث سرازیر شدن سرمایه به اونجاها میشه و قیمت زمین و خونه را تو روستاها و شهرهای کوچک بالا میبره.
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
      1 0
      پاسخ
      یکی خونه های چند ده میلیاردی باسم زن و بچه هاش داره ومالیات نمیده اما یکی دوتا اپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری داره که یکی را دراختیار پسرش گداشته که ازدواج کرده و اجاره هم نمیگیره باید مالیات بده این عدالته

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