کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم رنج دیده لبنان برخیزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز عصر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تبریک ولادت امام هادی (ع) و تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم گفت:عید غدیر خم عید بزرگ شیعیان و بلکه همه مسلمین است. ولایت، باطن نبوت و امام ‌نور سماوات و ارض است که باید در بزرگداشت و تکریم عید بزرگ آن، نهایت کوشش های خالصانه و صادقانه خویش را به عمل آوریم.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «هیچ عیدی بالاتر از عید ولایت نیست» گفت: ولایت مسیری روشن در هدایت بشر و همه عوالم وجود است و باید شاکر باشیم از اینکه در محیطی پرورش یافته ایم که فرصت و مجال درک حقیقت انسانی را به واسطه ولایت اهل بیت (ع) بدست آورده است و باید شکر حق بگذاریم که ما را از متمّسکین به ولایت امیر مؤ منان علی (علیه السلام) قرار داده است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، کشته شدن تعدادی از مردم در حادثه انفجار بندر بیروت را به دولت، مردم و نیروهای جبهه مقاومت و حزب الله لبنان به ویژه رهبر مجاهد آن، سید حسن نصرالله تسلیت گفت و با آرزوی بهبودی وشفای عاجل برای مجروحان و مصدومان این حادثه تصریح کرد:وقوع این حادثه مهیب، دلخراش و غمبار موجب حزن و اندوه فراوان تمام مسلمانان و همه مردم در کشورهای مختلف شده و ضروری است که کشورها به ویژه کشورهای مسلمان به یاری دولت و مردم غیور لبنان برخیزند تا مشکلات و تبعات سنگین این حادثه رفع شود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «مردم شریف لبنان سالیان متمادی درگیر ظلم و جور دولت غاصب صهیونیست، همچنین تحریم های ظالمانه آمریکا بوده اند» گفت: فاجعه رخ داده اخیر، دشواری ها و مشکلات مردم مقاوم لبنان را مضاعف کرد و قطعا جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان که همواره در کنار مردم لبنان بوده اینک نیز از هیچ کمکی در رفع آلام و مشکلات آنان دریغ نخواهد کرد تا ملت و دولت لبنان به سرعت این برهه حساس و پر رنج را سپری کنند.