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۲۱ مرداد ۱۳۹۹، ۲۳:۱۶

فرمانده انتظامی استان خوزستان خبر داد:

کشف ۱۹۰ کیلوگرم مواد مخدر در خوزستان/ دستگیری ۵ قاچاقچی

کشف ۱۹۰ کیلوگرم مواد مخدر در خوزستان/ دستگیری ۵ قاچاقچی

اهواز- فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: ۱۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان‌های هندیجان و اهواز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده در خصوص این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان هندیجان با تلاش اطلاعاتی و تجدید اقدامات پلیسی سه محموله مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تلاش اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی با همکاری مأموران انتظامی هندیجان در دو عملیات موفق، دو دستگاه خودروی وانت و یک سواری حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند.

سردار عباس زاده در ادامه گفت: در این رابطه سه قاچاقچی دستگیر شدند و همچنین مأموران پلیس در بازرسی از خودروهای توقیفی ۱۳۰ کیلوگرم مواد مخدر را از نوع تریاک کشف کردند.

وی بیان کرد: در عملیاتی دیگر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان با کار تخصصی دو قاچاقچی مواد مخدر را در شهرستان اهواز شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر کرد و در بازرسی از منازل آنان مقدار ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان تصریح کرد: در مجموع این سه عملیات، مقدار ۱۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد و پنج قاچاقچی دستگیر شده و سه دستگاه خودرو نیز توقیف شدند.

کد مطلب 4996472

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