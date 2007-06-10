  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۵۹

استاندار اصفهان :

بسیج سازندگی جوشیده از دل بسیج است

بسیج سازندگی جوشیده از دل بسیج است

اصفهان - خبرگزاری مهر : استاندار اصفهان اظهار داشت : بسیج از متن جامعه شکل گرفته است و بسیج سازندگی جوشیده از دل بسیج است و خدمات ارزنده ای در استان و کشور ارائه نموده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ،  سید مرتضی بختیاری بعداز ظهر امروز در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت 3 با اشاره به اینکه سال 85 اولین تجربه بسیج سازندگی بود گفت : دستگاه های اجرایی استان در این طرح اعتقادی همکاری کردند و دانشجویان و دانش آموزان در مناطقی خدمت رسانی کردند که نیروهای عادی با دستمزد بالا حاضر به فعالیت نبودند.

وی با اشاره به شفافیت قانون در ابعاد مختلف افزود : دستگاه های اجرایی با استفاده از نیروهای حاضر در طرح هجرت 3 قادر خواهند بود پروژه های عمرانی را با کیفیت و رعایت اصول فنی و استفاده از نیروهای متخصص به قیمت تمام شده اجرانمایند.

در بخش دیگری از این جلسه فرمانده نیروی مقاومت بسیج منطقه اصفهان عملکرد اردوهای هجرت 3 در اصفهان را در سال گذشته شامل بهسازی و زیبا سازی مدارس ، منابع طبیعی و آبخیز داری و کشاورزی و خدمات درمانی دانست و گفت : در این طرح123 هزار و 435 نفر روز از نیروی کار استفاده شد.

سردار سید مرتضی حیدری ادامه داد : مبلغ 4/860 میلیون ریال اعتبار از سوی سازمان های مربوط و 4/4937 میلیون ریال از سوی بسیج در خصوص این طرح ها تامین اعتبار شده است .

این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود برنامه های اردوهای هجرت 3 را در سال جاری بهسازی مدارس ، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی ، خدمات بهداشتی درمانی ، خدمات عمرانی و آبادانی روستائی، خدمات آموزشی و پژوهشی و خدمات حمایتی با ظرفیت 223هزار و 808 نفر روز اعلام کرد..

برنامه های پیشنهادی بسیج از اول تیرماه لغایت اول شهریور ماه اجرا می شود.

کد مطلب 499777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها