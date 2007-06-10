بسیج سازندگی جوشیده از دل بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ، سید مرتضی بختیاری بعداز ظهر امروز در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت 3 با اشاره به اینکه سال 85 اولین تجربه بسیج سازندگی بود گفت : دستگاه های اجرایی استان در این طرح اعتقادی همکاری کردند و دانشجویان و دانش آموزان در مناطقی خدمت رسانی کردند که نیروهای عادی با دستمزد بالا حاضر به فعالیت نبودند.

وی با اشاره به شفافیت قانون در ابعاد مختلف افزود : دستگاه های اجرایی با استفاده از نیروهای حاضر در طرح هجرت 3 قادر خواهند بود پروژه های عمرانی را با کیفیت و رعایت اصول فنی و استفاده از نیروهای متخصص به قیمت تمام شده اجرانمایند.

در بخش دیگری از این جلسه فرمانده نیروی مقاومت بسیج منطقه اصفهان عملکرد اردوهای هجرت 3 در اصفهان را در سال گذشته شامل بهسازی و زیبا سازی مدارس ، منابع طبیعی و آبخیز داری و کشاورزی و خدمات درمانی دانست و گفت : در این طرح123 هزار و 435 نفر روز از نیروی کار استفاده شد.

سردار سید مرتضی حیدری ادامه داد : مبلغ 4/860 میلیون ریال اعتبار از سوی سازمان های مربوط و 4/4937 میلیون ریال از سوی بسیج در خصوص این طرح ها تامین اعتبار شده است .

این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود برنامه های اردوهای هجرت 3 را در سال جاری بهسازی مدارس ، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی ، خدمات بهداشتی درمانی ، خدمات عمرانی و آبادانی روستائی، خدمات آموزشی و پژوهشی و خدمات حمایتی با ظرفیت 223هزار و 808 نفر روز اعلام کرد..

برنامه های پیشنهادی بسیج از اول تیرماه لغایت اول شهریور ماه اجرا می شود.