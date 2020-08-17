شهادت یک فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع خبری شامگاه دوشنبه از تیراندازی نظامیان صهیونیست به یک فلسطینی در قدس اشغالی خبر دادند.

نظامیان اشغالگر با ادعای اینکه این فلسطینی قصد انجام عملیات با چاقو را داشته است به سمت وی در نزدیکی «باب حطه» در قدس اشغالی تیراندازی کرده و وی را مجروح کردند که در پی شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که نظامیان صهیونیست مانع امدادرسانی نیروهای امدادگر به این جوان فلسطینی شدند.

منابع فلسطینی در عین حال از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش، یک زن فلسطینی هم در پی تیراندازی نظامیان اشغالگر در این منطقه مجروح شد.