به گزارش خبرگزاری مهر، شهر مجازی علم ایران در پنجمین نشست ایده پردازی علم و جامعه پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های ایده پردازی «علم و جامعه» پژوهشکده با عنوان «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» با هدف گفت‌وگو درباره اقتضائات این گذر بر اساس تحولات جهانی و نیازهای داخلی، چهارشنبه ۲۹ مردادماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می‌شود.

در این نشست که به صورت مجازی برگزار می‌شود، حجت الاسلام سیدسعیدرضا عاملی و یونس شکرخواه در خصوص شهر مجازی علم ایران برای کارشناسان و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و علاقه‌مندان این حوزه سخنرانی می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی b۲n.ir/iscs در این نشست مجازی شرکت کنند.

این نشست از صفحه اینستاگرام پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به نشانی www.instagram.com/iscs.ac.ir و سایت پژوهشکده به نشانی www.iscs.ac.ir هم به‌صورت زنده پخش خواهد شد.