شماره جدید کتاب نقد منتشر شد/ اکتشاف علم دینی از آثار شهید مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه کتاب نقد در تازهترین شماره منتشر شده به موضوع علم دینی و روش اکتشاف آن از آثار و آرای استاد شهید مرتضی مطهری پرداخته است.
شماره ۷۷ و ۷۸ کتاب نقد به سردبیری حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد رودگر سامان یافته و حاوی ۶ مقاله و یک گفتگو به شرح زیر است:
نظریه فطرت و کارکردهای آن از دیدگاه فیلسوف فطرت / محمدجواد رودگر
شهید مطهری و گامهای پیش تولید علم دینی / قاسم ترخان
منطق تولید علم دینی از منظر شهید مطهری / رمضان علی تبار
علم دینی از دیدگاه استاد شهید مطهری / محمدعلی سوادی
مواجهه انتقادی استاد مطهری با رویکرد غربی به علم اجتماعی (علم اجتماعی سکولار از چشم انداز نقد ساختارشکنانه) / مهدی جمشیدی
درآمدی بر امکان تولید علم جدید اسلامی براساس اندیشه استاد مطهری در فلسفه تاریخ / موسی نجفی
گفت و گو (هماندیشی علم دینی در آثار و آرای استاد شهید مطهری)
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