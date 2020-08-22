به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس بعد از قطعی شدن قهرمانی اش در لیگ برتر با یحیی گل محمدی، اقدماتش را برای فصل آینده و جذب بازیکنان مدنظر آغاز کرد.

طبق ادعای مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس، گل محمدی لیست هفت بازیکن را به این باشگاه برای مذاکره و جذب ارائه داده بود.

یکی از این نفرات دانیال اسماعیلی فر مدافع راست تیم ذوب آهن است که با گل محمدی هم در این تیم سابقه همکاری دارد. این در حالی است که عنوان می شود از قرارداد اسماعیلی فر با ذوب آهن نیم فصل باقی مانده است.

احمد جمشیدی سرپرست باشگاه ذوب آهن در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: اسماعیلی فر نیم فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد ولی این موضوع باید از نظر حقوقی بررسی شود.

جمشیدی تاکید کرد: من روز گذشته با اسماعیلی فر صحبت کردم. این بازیکن تاکید داشت که باید با مدیر برنامه هایش گفتگو کنیم. اسماعیلی فر خودش می گفت تماس و مذاکره ای با تیم های دیگر نداشته است و اولویت اول تا سومش حضور در ذوب آهن است. فکر می کنم در همین یکی، دو روز با مدیر برنامه اسماعیلی فر مذاکره کنیم.