پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، حمیدرضا طیبی در پیامی فرارسیدن روز پزشک را به جامعه پزشکی کشورمان و به ویژه همکاران جهادیِ پزشک تبریک گفت و از تلاش و مجاهدت‌های این عزیزان در خدمت رسانی به مردم و خصوصا ایثار، فداکاری، صبر و تحمل شان طی هفت ماه گذشته در مقابله با شیوع گسترده بیماری کووید ۱۹ حق شناسی کرد.

در پیام تبریک حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن اول شهریورماه، روز پزشک را به جامعه پزشکی کشورمان و به‌ویژه همکاران جهادیِ پزشکم در جهاددانشگاهی تبریک می‌گویم و از تلاش و مجاهدت‌های این عزیزان در خدمت‌رسانی به مردم و خصوصاً ایثار، فداکاری، صبر و تحملشان طی هفت ماه گذشته در مقابله با شیوع گسترده بیماری کووید ۱۹ حق‌شناسی می‌کنم؛ در ایامی که متعلق است به طبیب نفوس و سرور مجاهدان فی سبیل الله حضرت حسین بن علی (ع) دست دعا به‌سوی خداوند متعال بلند کرده و علو درجات شهدای جلیل‌القدر از مدافعان سلامت میهن اسلامی را مسألت می‌نمایم.

همچنین فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات بی‌دریغ یاوران و همکاران پزشکان، ازجمله کادر آزمایشگاهی و تشخیصی، پرستاران و بهیاران، پرسنل اورژانس و فوریت‌های پزشکی، اپیدمیولوژیست‌ها و کارشناسان آمار در این حوزه که به کنترل این بیماری کمک نمودند، قدردانی می‌کنم.

حوزه پزشکی در جهاددانشگاهی، افتخارآفرین و منشأ خدمات ارزشمند بوده است؛ یاد و نام پیشگامان این حوزه ازجمله زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی را گرامی می‌دارم و دوام توفیقات و سربلندی محققان و کادر پرتلاش پیشگیری، تشخیص و درمان جهاددانشگاهی در سراسر ایران عزیز را آرزومندم.