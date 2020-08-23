به گزارش خبرنگار مهر، اسلاوی ژیژک، سایمون کریچلی، لارنس کهون، سوزان هاک و چند فیلسوف مشهور دیگر به عضویت هیئت تحریریه دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز درآمدند. در ادامه توضیحات مسئول این دوفصلنامه درباره این اتفاق را می خوانید؛

یقیناً ارتقای یک مجله در سطح جهانی مستلزم تلاش و کوشش فراوان مجموعه کامل اداره کنندگان و به عوامل مختلفی از جمله سطح کیفی مقالات، داوری علمی و دقیق، نمایه سازی و به روز بودن و برخی آیتم‌های دیگر بستگی دارد، اما در کنار این عوامل تمایل شخصیت بزرگ جهانی برای انتشار مقاله شأن در یک نشریه و از همه مهمتر تمایل به همکاری در قالب اعضای هیئت تحریریه یک مجله نشان دهنده جایگاه واقعی یک مجله در بین مجله‌های مشابه آن رشته علمی است. دوفصل نامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های فلسفی اکنون با همکاری تمامی اعضای هیئت تحریریه، داوری و نویسندگان و کادر اداری توانسته است جایگاه مناسبی بین مجلات فلسفی پیدا کند.

به اطلاع علاقه مندان به مجله پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز می‌رساند که فیلسوف مشهور جهانی، اسلاوی ژیژک ( Slavoj Žižek) استاد فلسفه و روانکاوی مؤسسه The European Graduate School رسماً عضو هیئت تحریریه بین المللی مجله پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز شد. این فیلسوف که در حوزه فلسفه و روانکاوی و علوم سیاسی و اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی را بیان کرده در شماره ۲۸ این مجله مقاله‌ای به زبان انگلیسی تحت عنوان « The digital police state: Fichte’s revenge on Hegel» منتشر کرده است.

علاوه بر این فیلسوف، فیلسوفان مشهور دیگری مثل سایمون کریچلی ( Simon Critchley) استاد فلسفه The European Graduate School، نویسنده بسیاری از کتاب‌ها در حوزه فلسفه‌های اروپایی که برخی از کتاب‌های او به فارسی نیز ترجمه شده اند رسماً عضو هیئت تحریریه این ژورنال شد. مقاله این فیلسوف نیز در شماره ۲۸ این مجله تحت عنوان « Our confrontation with tragedy» منتشر شده است.

همچنین افراد سرشناس دیگری که برخی آثارشان به فارسی ترجمه شده اند مثل لارنس کهون ( Lawrence Cahoone) استاد فلسفه The College of the Holy Cross در آمریکا پذیرفتند که با این مجله همکاری کنند.

از هایدگر شناس معروف جهانی باید به پروفسور توماس شیهان، استاد مطالعات دینی و فلسفه آلمانی از University of Stanford اشاره کرد که در شماره ۲۸ مقاله‌ای درباره مفهوم فاکتیسیته در هایدگر منتشر کرده و اکنون نام این هایدگرشناس آمریکایی نیز در کنار افراد نامبرده در لیست اعضای هیئت تحریریه این ژورنال قرار دارد و در نهایت جیمز مگرینی ( James M. Magrini) استاد فلسفه از College of DuPage, Philosophy/Religious Studies, Adjunc عضو دیگر اعضای هیئت تحریریه مجله شد.

دوفصل نامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های فلسفی به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز، مدیرمسئولی حسن فتحی و سردبیری محمد اصغری منتشر می‌شود.

