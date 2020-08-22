به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دانشگاه «جان هاپکینز» امروز شنبه اعلام کرد که تعداد کل مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از ۲۲ میلیون نفر رسیده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دانشگاه مذکور در این خصوص اعلام کرد که تا کنون ۸۰۰ هزار نفر بر اثر بیماری کرونا در جهان جان خود را از دست داده‌اند، ۱۴ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۴۹۰ نفر بهبود یافته و تعداد کل موارد ابتلا به کووید -۱۹ هم به ۲۲ میلیون و ۹۸۴ هزار و ۸۲۴ نفر رسیده است.

بر این اساس، در شبانه روز گذشته با ابتلای ۴۴ هزار و ۲۹۱ مورد جدید ابتلا در آمریکا، مجموع مبتلایان به ویروس مذکور در این کشور به ۵ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۳۵ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۷۵ هزار و ۳۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

این در حالی است که آمریکا بالاترین نرخ ابتلا و جان باخته بر اثر کووید -۱۹ را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که باعث افزایش انتقادات از بی کفایتی ترامپ و دولت وی در این کشور شده است.