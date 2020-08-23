به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری دهه اول محرم در خیمه الانتظار مشهد و در عرصه میدان شهدا برگزار شد.

در این مراسم که با مداحی احمد واعظی و سخنرانی حجت‌الاسلام حسین حلوائیان برگزار شد، حسینیه کودک نیز برای کودکان تدارک دیده شده بود.

حجت الاسلام حلوائیان در ابتدا گفت: همه ما باید در مسیر امام حسین (ع) که راه خداوند است قدم برداریم. همه انسان‌ها در هنگام خواب خود به رویاها و آرزوهای خود فکر می‌کنند، اما در سیره مسلمانان آمده است که در هنگام خواب آیات سوره کهف را قرائت کرد.

وی در ادامه افزود: به تعبیر امام حسین (ع) مرگ پلی میان جهان و آخرت است. امام حسین (ع) در مسیر کربلا نیز چندین بار آیه انا لله و انا علیه راجعون را نیز ذکر کرده است.

حلوائیان در ادامه افزود: مجلس امام حسین مجلس فقرا است، این فقر صرفاً محدود به مسائل مادی نیست، بلکه مسائل معنوی را شامل می‌شود. در مجلس روضه امام حسین (ع) فقرا غنی می‌شوند.

وی همچنین گفت: در واقع توشه کامل آخرت و ابدیت، بالاترین رزق در مراسم و جلسات امام حسین (ع) است. اگر همه مال دنیا متعلق به انسان باشد، باز هم هیچ است، اما تواضع در برابر اباعبدالله بهترین توشه آخرت است.

این کارشناس دینی همچنین گفت: آمدن انسان به این دنیا، برای آباد کردن این خرابات نیست، بلکه برای یافتن گنج است و گنج واقعی معرفت معنوی و الهی است.

در حاشیه مراسم پیکر مرحوم آیت الله سید عبدالجواد علم الهدی نیز برای دقایقی در جایگاه آورده شد؛ وی در وصیت خود آورده بود که پس از مرگ، بر پیکر ایشان زیارت امام حسین (ع) خوانده شود.