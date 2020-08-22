مصطفی الکاظمی بعد از آمریکا به بصره رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی از سفر «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور به استان بصره به منظور کسب اطلاع از اوضاع امنیتی این استان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، الکاظمی روز شنبه در رأس یک هیأت امنیتی بلندپایه از جمله وزیر کشور عراق وارد بصره شد.

الکاظمی چهارشنبه شب گذشته و در حالی که در واشنگتن به سر می‌برد در پی ترور دو فعال مدنی از جمله یک پزشک زن، با انتشار توئیتی کوتاهی در مقابل عاملان این ترورها را غیرقابل قبول دانست.

وی همچنین در این توئیت فرمانده پلیس بصره و چند مقام امنیتی استان بصره را به دلیل ناتوانی در انجام وظایف خود برکنار کرد.

ضمن اینکه بصره در اعتراض به این ترورها شاهد ناآرامی بود.