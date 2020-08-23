جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه دوم شهریور ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۴ هزار و ۹۷۶ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۹ هزار و ۵۵۳ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۹۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۷۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۶۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۵۵ ریال، روپیه هند ۵۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۲۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۹۴۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۷۰۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۷۴ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۷۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۴۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۷۲۸ ریال، روبل روسیه ۵۶۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۷۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۲۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۸۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۵ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۷۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۶۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۷۳۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۷۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۱۰۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۳۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۹۹ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۶۷۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۴۴ ریال، افغانی ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۵۶۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۳۴۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.