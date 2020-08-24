به گزارش خبرنگار مهر، نشر لوگوس کتاب «شناسنامۀ داستان و داستاننویسی؛ همراه با شاهدهای داستانی» اثر جمال میرصادقی را با شمارگان ۴۰۰ نسخه، ۲۹۲ صفحه و بهای ۵۸ هزار تومان منتشر کرد.
حاصل شصت سال زندگی داستانی جمال میرصادقی در کتابهای پژوهشی و آموزشی او گرد آمدهاند. کتاب حاضر یکی از این انبوه تجربیات نویسندگی اوست که در قالب سرفصلهایی به همراه شاهدهای داستانی ارائه شده است. از عناصر مهم و اصلی داستاننویسی تا شیوههای روایت و زاویۀ دید را از نظر گذرانده و برای آنان که جویا و تشنۀ آموختن از کوله بار تجربیات بزرگان ادبیات داستانی هستند؛ ارائه داده است. علاقهمندان، با خواندن این کتاب و به کار بستن آموزههای آن با کلیاتی در نویسندگی آشنا میشوند.
این کتاب در ۲۵ فصل به آموزش مفاهیم داستاننویسی میپردازد و ذیل هر فصل، نمونهای از داستانهای جمال میرصادقی به عنوان شاهد مثال ذکر شده است تا به خوانندگان در درک مفاهیم تئوری و نظری کمک کند. «داستان، درخت ریشه در خود»، «چیزی مهمتر از ادبیات نیست»، «مقدماتی برای نویسنده شدن»، «مرحلههای آغازین داستان نویسی موهبتی الهی نیست»، «داستان نوشتن را از کجا شروع کنیم؟»، «داستان و عناصرش»، «داستان و انواع آن»، «روان شناسی عام، روان شناسی خاص»، «حادثه و بازتابهایش»، «بقای داستان»، «سه خصوصیت داستان»، «داستان خوب»، «پیرنگ و انواع آن» و… عناوین برخی از سرفصلهای این کتاب است.
جمال میرصادقی (متولد ۱۳۱۲) نویسنده ایرانی، دانشآموختهٔ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است و تا کنون حدود ۴۳ جلد کتاب، رمان، داستان بلند و نقد ادبی و مجموعه مقالات از او منتشر شدهاست. میرصادقی در تهران به دنیا آمد و مشاغل گوناگونی داشتهاست. کارگری، معلمی، کتابدار دانشسرای تربیت معلم، کارشناس آزمونسازی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مسؤل اسناد قدیمی در سازمان اسناد ملی ایران و مدرس دانشگاه در رشته ادبیات و ادبیات داستانی. در دوره دراز مدت کار نویسندگی، داستانهای کوتاه و بلند بسیار و ۱۰ رمان نوشتهاست که برخی از آنها به زبانهای آلمانی، انگلیسی، ارمنی، ایتالیایی، روسی، رومانیایی، عبری، عربی، مجاری، هندو، اردو و چینی ترجمه شدهاند.
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