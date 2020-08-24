اصلاح نظام مالیاتی به مجلس سپرده شد

مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس و چند هیئت اندیشه ورز مدت‌ها بر روی موضوع مالیات کار کرده بودند در کنار آن، دولت نیز بر این مسئله پژوهش انجام داده بود اما به دلیل اینکه مالیات درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن این شائبه به وجود بیاید که درآمد دولت کم خواهد شد، بنابر اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس راسا نمی‌توانست برای تصویب این موضوع اقدام کند.

وزیر اقتصاد نامه‌ای را به مجلس برای اعلام موافقت دولت خواهد فرستاد

وی افزود: برای بررسی موضوع مالیات در مجلس چون فرایندی که این لایحه باید طی کند تا از دولت به مجلس بیاید، فرایندی زمان بری بود و ما در حال حاضر نیازی فوری به اصلاح ساختار بودجه و درآمدهای مالیاتی داریم مجلس با نامه‌ای که آقای دژپسند می‌نویسند این طرح را اعلام وصول و در قالب چند طرح مجزا، بررسی می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی، اظهار داشت: البته این نامه هنوز به مجلس ارسال نشده است اما آقای دژپسند قول داده اند که موافقت دولت را طی نامه‌ای به مجلس اعلام کنند تا ما بتوانیم اصلاح نظام مالیاتی را در غالب طرح پیش ببریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد تدوین قوانین مالیاتی در مجلس، به جای تقدیم لایحه، پیشنهاد مجلس بوده یا دولت، گفت: در حقیقت این پیشنهاد از هر دوطرف بوده است هم مجلس دنبال اصلاح نظام مالیاتی است هم دولت برای تأمین بودجه خود نیاز دارد که این اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر دولت در بودجه، چاره‌ای به جز اصلاح مالیات‌ها ندارد و ما اگر بخواهیم کشور را بدون بدهی و فروش دارایی اداره کنیم راهی جز اینکه نظام مالیاتی را اصلاح کنیم نداریم. از طرف دیگر اگر نظام مالیاتی را اصلاح نکنیم به نوعی ابزار حکمرانی‌مان را از دست داده‌ایم و از آن استفاده نکرده ایم چرا که نظام مالیاتی علاوه بر افزایش درآمد بحث‌های حکمرانی را نیز در بر دارد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا جریانات نقدینگی را هدایت کنند.

با نامه وزیر اقتصاد، مشکل اصل ۷۵ حل می‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در صورتی که طرح اصلاح نظام مالیاتی در مجلس کلید بخورد، یک فاز آن مالیات بر سوداگری است؛ فاز دیگر آن، مالیات بر مجموع درآمد و یک فاز آن ساماندهی معافیت‌ها خواهد بود که هر کدام جداگانه بررسی و به صحن می‌رود. بنابراین پروژه بزرگ اصلاح نظام مالیاتی به صورت چند طرح به صحن می‌رود.

وی در پاسخ به این سوال که مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی چگونه مرتفع خواهد شد، گفت: با نامه‌ای که آقای دژپسند می‌نویسند و موافقت دولت را در این زمینه اعلام می‌کنند، مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی نیز به وجود نخواهد آمد.

حکمرانی ریال؛ اولویت اول

وی درباره اولویت کمیسیون اقتصادی برای تصویب طرح‌های مالیاتی، گفت: به دلیل اینکه حکمرانی ریال اساس پایه‌های مالیاتی است، احتمالاً در ابتدا این طرح که اعلام وصول نیز شده است به صحن خواهد رفت و مالیات بر عایدی سرمایه طرح اولویت دار بعدی خواهد بود.