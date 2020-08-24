تعزیه «حضرت مسلم‌ (ع)» مقابل تالار وحدت اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، شامگاه گذشته یکشنبه دوم شهریورماه تعزیه «حضرت مسلم (ع)» سومین اجرای رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» بود که در دهه اول ماه محرم و پس از اذان مغرب و عشا، توسط گروه تعزیه سیدالشهدا (ع) به سرپرستی احمد عزیزی در پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

در چهارمین شب از رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه»، امشب دوشنبه سوم شهریورماه مجلس «دو طفلان مسلم (ع)» اجرا می‌شود.

تعزیه «دو طفلان مسلم (ع)» روایتی نمایشی از داستان کشته شدن ۲ فرزند مسلم‌بن‌عقیل به دست حارث است. در پی سفر مسلم‌بن‌عقیل به کوفه برای گرفتن بیعت کوفیان با حسین‌بن‌علی (ع)، عبیدالله خبردار می‌شود که ۲ فرزند مسلم در شهر کوفه مخفی شده‌اند. او آنها را می‌یابد و به زندان می‌فرستد. زندانبانی آنها را آزاد می‌کند و آنها پس از اتفاقاتی توسط زن حارث یافته شده و نگهداری می‌شوند. اما نیمه‌شب، حارث از وجود بچه‌ها خبردار می‌شود و تصمیم به کشتن آنها می‌گیرد. او کودکان را به لب رود فرات می‌برد و نهایتاً آنها را می‌کشد.

رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» با حمایت و مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی، اداره‌کل هنرهای نمایشی و شهرداری منطقه ۱۱ تهران در جریان است و گروه تعزیه سیدالشهدا (ع) طی ۱۰ شب، یکی از وقایع عاشورا شامل تعزیه‌های «شاهچراغ (ع)»، «وهب نصرانی»، «طفلان زینب (س)»، «حضرت مسلم (ع)»، «دو طفلان مسلم (ع)»، «حر ریاحی»، «حضرت علی‌اکبر (ع)»، «حضرت قاسم‌ (ع)»، «حضرت ابوالفضل‌ (ع)»، «شهادت امام حسین‌ (ع)» و «بازار شام» را اجرا می‌کنند.

این اجراها در پهنه رودکی، خیابان استاد شهریار، مقابل تالار وحدت و با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی روی صحنه می‌رود.

برنامه «شبیه‌خوانی در پهنه» به صورت زنده هر شب از سایت اینترنتی نمایش‌نت به آدرس www.namayeshnet.com پخش می‌شود.