به گزارش خبرنگار مهر، سرخابی‌های تهران در یکی از حساس ترین بازیهای فصل خود چهارشنبه شب به مصاف هم می‌روند تا تیم پیروز در این میدان یک پای فینال جام حذفی باشد و این موضوع بر حساسیت این بازی تا حد زیادی می‌افزاید.

پیمان صاحب جمعی پیشکسوت تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: خالی بودن ورزشگاه ممکن است از جذابیت‌های بصری این بازی بکاهد، اما دربی همیشه دربی است، آن هم با حساسیت‌های خاص خودش و حساسیت‌های این بازی هم کم نخواهد شد.

وی اضافه کرد: غیبت تماشاچیان از هیجان (کاذب) خواهد کاست و این می‌تواند به سود این بازی باشد تا بازیکنان با استرس و حاشیه‌های کمتر به کار فنی بپردازند. ما در بازیهای قبلی شاهد بودیم یکسری بازیکنان برای تهییج تماشاگران ادای تعصب در می‌آوردند و نمایش اجرا می کردند و با همین ادابازی ها بازی را به حاشیه می‌کشیدند.

مدافع پیشین آبی پوشان غیبت سه مدافع میانی این تیم را نقطه ضعف و آمادگی سه مهاجم آنها را نقطه قوت تیم مجیدی دانست و گفت: اگر فرهاد بتواند نظم و انسجام را به خط دفاعی تیمش تزریق کند، مهاجمانش از عهده گل زدن به پرسپولیس بر می‌آیند و می‌تواند برنده بازی باشد. کلید این بازی خط دفاعی استقلال است که مجیدی باید روی آن تمرکز داشته باشد.

صاحب جمعی در ادامه بیان داشت: این که می‌گویند برنده دربی قهرمان حذفی است را قبول ندارم. برنده دربی می‌تواند قهرمان جام حذفی شود و قطعا هم شانس خوبی دارد. اما تیمی که توانسته تا فینال جام حذفی بالا بیاید نمی‌تواند تیم ضعیفی باشد و قطعا دیگر تیم فینالیست هم برای قهرمانی در این مسابقات بدون شانس نیست.