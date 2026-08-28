به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لیموچی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان شامگاه جمعه ۶ شهریور پس از برتری تیمش در هفته چهارم لیگ برتر مقابل گل‌گهر سیرجان در ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم این روند را در بازی‌های آینده نیز ادامه دهیم و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

وی افزود: من نیز به روند خوب خود بازگشته‌ام و امیدوارم بتوانم به تیمم کمک کنم؛ در هر مسابقه با تمام وجودم برای سپاهان، هواداران این تیم و مردم تلاش می‌کنم.

لیموچی تصریح کرد: این پیروزی را به هواداران سپاهان تبریک می‌گویم و خداراشکر می‌کنم که پس از دو بازی‌ای که نتوانستیم در آن‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشیم، موفق شدیم به یک پیروزی خوب دست پیدا کنیم و به روند خودمان بازگردیم.

بازی با تراکتور یک‌طرفه بود

غلام‌رضا ثابت‌ایمانی، دیگر بازیکن سپاهان نیز پس از این دیدار اظهار داشت: بازی خوبی بود و توانستیم خیلی زود به گل برسیم؛ امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و هواداران نیز همچنان به همین شکل از تیم حمایت کنند تا روزهای خوب سپاهان ادامه پیدا کند.

وی افزود: به‌نظر من در مسابقه تراکتور واقعاً بازی یک‌طرفه بود؛ با توجه به عملکردی که داشتیم، فکر می‌کنم تنها بدشانسی باعث شد در آن دقیقه گل دریافت کنیم؛ در غیر این صورت، برابر تراکتور نیز بسیار خوب بازی کردیم.

ثابت‌ایمانی تصریح کرد: برای این هفته نیز همه با یکدیگر هم‌قسم شده بودیم که از این هفته، امیدوارم پیروزی‌های ما آغاز شود و در این مسابقه نیز بسیار خوب جنگیدیم؛ همه بچه‌ها یکدل شده بودیم که این بازی را ببریم و بتوانیم همین روند را در ادامه نیز حفظ کنیم. خداراشکر که این اتفاق افتاد.

بازیکن سپاهان در پایان گفت: از تماشاگران تشکر می‌کنم که امروز نیز سنگ‌تمام گذاشتند؛ خوشحالم که پس از دو هفته بدشانسی توانستیم به پیروزی برسیم و امیدوارم این روند در ادامه نیز تداوم داشته باشد.