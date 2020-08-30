«سید ظهیر» روضه من برای امام حسین(ع) است/ داستان طلبه آمریکایی

محمدهادی نعمت اللهی کارگردان مستند «سید ظهیر» که به صورت اینترنتی عرضه شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مستند گفت: این مستند برای امام حسین (ع) است. «سید ظهیر» قصه طلبهای با نام سید ظهیر را روایت میکند که اهل پاکستان و ساکن کالیفرنیاست. ما با او در کربلا آشنا شدیم. سید ظهیر سالها در ایران زندگی کرده و درس طلبگی را در همینجا خوانده اما پدرش جزو تجار ساکن آمریکا بود از همین رو سید ظهیر به آمریکا مهاجرت و در آنجا تلویزیون شیعی و مسجدی برای مسلمانان آنجا راه اندازی کرد. او کار بزرگی کرد که مستند دقیقاً روایت این کار است. قضیه از این قرار است که در آن سالی که من این مستند را ساختم حدود ۴ سال بود که او هر سال خودش را از کالیفرنیا به حرم امام حسین میرساند تا در آنجا در شبکه کربلا تی وی به زبان اردو برای هموطنانش که نمیتوانستند به کربلا بیایند، برنامه اجرا کند. در واقع سیر آمدنش به این صورت بود که از کالیفرنیا به دبی، بعد به ایران و بعد به عراق میرفت، ۵ روز آخر ماه قمری را برنامه اجرا میکرد و باز از کربلا به نجف، بعد ایران، بعد دبی و سپس به کالیفرنیا میرفت.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تصاویر این فیلم در ایران و بخشی در کربلا فیلمبرداری شد، توضیح داد: آن موقعی که مستند ما ساخته شد اجرای برنامه سید ظهیر به مدت ۴ سال ترک نشده بود و او حالا در نهمین سالی است که این کار را انجام میدهد. درواقع او نیتی کرده است و هر ماه این مسیر را میآید، برنامه را اجرا میکند و میرود. درواقع او میخواهد عرض ارادتی خدمت امام حسین داشته باشد و برای اردو زبانهایی که احتمالاً سختشان است یا پولشان را ندارند، در کربلا نیستند و فرصت زیارت ندارند برنامهای اجرا کند. این برنامه هر ماهه اوست یک برنامه پرمخاطب است. اردوزبانان هم از طریق ماهواره این برنامه را دریافت میکنند. در کنار این موضوع ما زندگی سید ظهیر را که کجا به دنیا آمده، چه کار کرده، در ایران در جامعه المصطفی درس میخوانده و … را در این مستند پرتره به تصویر کشیدیم. این را هم باید بگویم که ما با سید ظهیر در کربلا آشنا شدیم و سوژه مستند ما شد.
نعمت الهی بیان کرد: من معتقدم هرکسی از بچههای این حوزه بتواند کاری برای امام حسین کند، این کار روزی او بوده، از همین رو ساخت «سید ظهیر» روزی ما بوده که خدا ما را شامل حالش کرده است. «سید ظهیر» بیشتر از اینکه یک مستند باشد یک روضه و عرض ارادتی از سوی من برای امام حسین است. در این دستگاه یکی مداحی و یکی روضه خوانی میکند، یکی موکب دارد و… من هم این کار را بلدم و این مستند را ساختم و باعث افتخار من است. امیدوارم باز هم قسمتم شود.
این مستندساز اظهار کرد: همه امام حسین را دوست دارند و میخواهند قدمی برایش بردارند ولی نمیدانم چرا کمتر اثری در این حوزه ساخته میشود. این مستند هم قسمتم شده البته در این سالها چند باری هم قسمتم شده که برنامه تلویزیونی داشته باشم. به طور کلی من در دم و دستگاه امام حسین سعی میکنم با احتیاط صحبت کنم.
وی در پایان درباره جدیدترین فعالیتهای خود گفت: در حال حاضر مشغول ساخت یک مجموعه مستند با نام «۳۶۰ درجه» برای شبکه مستند هستم. البته یک مستند دیگر هم درباره سوریه ساختهام که در نظر دارم به جشنواره «سینماحقیقت» ارایه بدهم.
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