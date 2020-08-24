پارلمان عراق میزبان الکاظمی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، عدی شعلان یکی از نمایندگان ائتلاف فتح عراق امروز دوشنبه ۲۴ آگوست ۲۰۲۰ از تحرکات سیاسی با هدف میزبانی از مصطفی الکاظمی در پارلمان این کشور با هدف اطلاع از جزییات و نتایج سفر وی به واشنگتن خبر داد.

وی اعلام کرد: برخی پرونده‌های سفر الکاظمی به امریکا روشن نیست، از این رو تحرکاتی برای میزبانی از وی در پارلمان برای اطلاع از جزئیات و نتایج سفر وی به امریکا در جریان است. پارلمان عراق در اوایل ماه آینده، جلسات خود را از سر خواهد گرفت و در نخستین جلسه کاری، زمان حضور مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق در صحن پارلمان تعیین خواهد شد.

این نماینده وابسته به ائتلاف فتح درباره علت میزبانی از نخست وزیر عراق هم افزود: علت این میزبانی، اطلاع پارلمان از توافق الکاظمی با دولت امریکاست. همچنین هر گونه توافق عراقی و امریکایی که نیازمند رای پارلمان است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مجلس درباره این توافق نظرش را بیان کند.

گفتنی است که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق شنبه گذشته پس از پایان سفرش به آمریکا به بغداد بازگشت.