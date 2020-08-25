به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، واژه «شمال» در کلام رایج ما ایرانیان از شمالی‌ترین نقطه گیلان آغاز شده و تا شرقی‌ترین نقطه گرگان امتداد پیدا می‌کند. این وسعت جغرافیایی بسیار زیبا و دلنشین بوده و با گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری پوشانده شده است. طبیعت بکر و بی‌نظیر و آب‌وهوای دلنشین این منطقه در تمامی روزهای سال آن را تبدیل به یک مقصد گردشگری برای تمام ایرانیان کرده است. برنامه‌ریزی برای این سفر و تعیین مقصد و محل اقامت، یکی از پرچالش‌ترین مراحل این کار است و بهتر است که از قبل برای آمادگی لازم را کسب کنیم. یکی از کارهایی که می‌تواند دغدغه ما را برای کاهش مخارج سفر و محل اقامت در شمال کاهش دهد؛ خرید یک ملک یا ویلا در شمال است. به همین منظور در ادامه این مقاله قصد داریم تا درباره مزایای خرید ویلا در شمال صحبت کنیم و بعد از بررسی انواع ویلاها در این منطقه، یکی از معتبرترین مجموعه‌ها برای بررسی انواع ویلاها و قیمت آن‌ها را معرفی کنیم.

خرید ویلا در شمال سرمایه گذاری بلند مدت یا رفاه و آسایش؟

همان‌طور که گفته شد، شمال کشور یکی از مقاصد گردشگری برای افرادی است که قصد سفر دارند و طبیعتاً هزینه اقامت در اغلب ماه‌های سال بسیار بالا و گران می‌باشد. یکی از راه‌حل‌که می‌توان هزینه اقامت در سفر را کاهش داد و بدون دغدغه سفر کرد، خرید ویلا در شمال است. خرید ویلا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش مخارج، مزایای دیگری نیز دارد که به شرح زیر است؛

۱. امکان سفر در همه ایام: شما با خرید ویلا از دغدغه اجاره یا رزرو اتاق برای اقامت خود رهایی پیدا می‌کنید و در هر زمان که اراده کردید می‌توانید به سمت ویلای خود در شمال روانه شوید تا ساعات یا روزهایی را از هیاهوی شهر، آلودگی و زندگی یکنواخت آپارتمان‌نشینی به دور باشید.

۲. سرمایه‌گذاری بلندمدت: خرید زمین یا املاک؛ همواره یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری مطمئن در بلندمدت به شمار می‌رود. شما نیز با خرید ویلا در شمال، با یک تیر دو نشان می‌زنید. با این کار نوعی سرمایه‌گذاری انجام داده‌اید و اطمینان داشته باشید که با رشد روزافزون قیمت زمین در ایران، سود خوبی از این معامله خواهید داشت. علاوه بر این، یک فضای اقامت در شمال کشور برای خود خریداری کرده‌اید و از هزینه‌های سرسام آور اقامت در هتل یا سوئیت رهایی پیدا می‌کنید. خرید ویلا به ویژه برای افرادی که در سال بیش از یکبار به شمال سفر می‌کنند توصیه می‌شود.

با اینکه خرید ویلا مسئولیت شما را در زمینه نگه‌داری و مراقبت‌های دوره‌ای از آن افزایش می‌دهد و انتخاب‌های شما را حین سفر کاهش می‌دهد؛ اما خرید ویلا یک انتخاب خوب و سرمایه‌گذاری پربازده در طولانی مدت بوده و در صورتی که فرایند انتخاب و خرید ویلا هوشمندانه صورت بگیرد، منافع بسیاری در پی خواهد داشت.

ویلا شمال

اکنون که با مزایای خرید ویلا آشنا شدیم، بهتر است به این موضوع بپردازیم که برای خرید ویلا از کجا باید شروع کنیم؟ طبیعتاً بررسی تمامی گزینه‌های پیش‌رو و بازدید از همه ویلاهای در حال فروش، کاری سخت و زمان‌بر است. بهترین روش برای بررسی همه جانبه گزینه‌هایی که در مقابل ما قرار دارد، محدود کردن آن‌ها است. به بیان ساده‌تر؛ بهتر است که علاقه‌مندی‌های خود را در چند گروه دسته‌بندی کرده و با توجه به بودجه، متراژ مد نظرمان و ویژگی‌های مورد انتظار به بررسی ویلاها بپردازیم.

مجموعه «ویلا املاک» بستری آنلاین برای ساده‌تر کردن فرایند خرید ویلا است. شما با مراجعه به وبسایت این مجموعه می‌توانید تمام علاقه‌مندی‌ها و انتظارات خود را در دسته‌بندی‌های مشخص تعیین کرده و با توجه به بودجه خود، در میان گزینه‌های موجود جستجو کنید. این مجموعه یک بستر مطمئن برای ارتباط با فروشندگان ویلا است که تمامی ویلاها را بر اساس گروه‌های زیر دسته‌بندی کرده است؛

* منطقه

* نوع و هدف از خریدویلا که شامل خرید ویلا جنگلی و خرید ویلا ساحلی می‌باشد.

* نوع مدارک ملک زمین یا ویلا و نوع کاربری و مدارکی از قبیل مجوز ساخت پروانه ساخت و پایان کار و در پایان سند

* وضعیت ملک (برای فروش، فروش ویژه، معاوضه)

* نوع ملک (خانه روستایی، خرید زمین شمال، زمین تجاری، زمین ساحلی، ویلا جنگلی، ویلا استخردار و …)

* حداقل تعداد اتاق خواب‌ها

* انتخاب حداقل و حداکثر قیمت

* متراژ زمین یا بنا

شما با کمک دسته‌بندی‌های بالا می‌توانید به شکل هدفمند و منظم برای خرید ویلا اقدام کنید.

مجموعه ویلا املاک لیست کاملی از ویژگی‌های ویلا شمال را به همراه قیمت و اطلاعات فروشنده گردآوری کرده است و شما می‌توانید برای خرید ویلا شمال، به این وبسایت مراجعه کنید. اطلاعات هر ویلا شامل تجهیزات، تعداد اتاق‌ها، مجهز به سونا، جکوزی یا استخر، قابلیت دسترسی به مکان‌های مختلف و تصاویر آن از زوایای مختلف می‌باشد.

یکی از مزایای این مجموعه قابلیت مقایسه ویلاها با یکدیگر است. برای این کار شما می‌توانید ویلاهای مورد نظر را به تَب «مقایسه» اضافه کرده و گزینه‌های مدنظر را از نظر تجهیزات و قیمت با یکدیگر مقایسه کنید و درنهایت بهترین تصمیم را بگیرید

ویلای جنگلی

ویلاها معمولاً به دو دسته ویلای ساحلی و جنگلی تقسیم می‌شود. ویلاهای جنگلی آن‌هایی هستند که در امتداد رشته کوه دماوند و جنگل‌های شمال بوده و ویوی آن‌ها معمولاً به روی درختان و جنگل است. ویلاهای ساحلی برخلاف ویلاهای جنگلی در امتداد دریا بوده و در مواردی خط جاده شمال هستند. مجموعه ویلا املاک، یک آرشیو کامل از ویلاهای جنگلی فروشی در شمال کشور را گردآوری کرده است. شما می‌توانید برای مشاهده اطلاعات هر یک از این ویلاها و یا خرید ویلا جنگلی، به این لینک مراجعه کنید و یا با شماره ۰۹۱۱۳۲۵۶۷۴۷ تماس برقرار کنید.

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