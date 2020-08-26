به گزارش خبرنگار مهر، باوجود برنامه ریزی های صورت گرفته، فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد تورنمنت چهارجانبه فوتسال کیش که قرار بود با حضور تیم های ملی فوتسال کویت، عراق، ایران و تیم جوانان کشورمان برگزار شود، لغو شده است. این تورنمنت قرار بود شهریورماه برگزار شود.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی ایران در واکنش به خبر لغو این تورنمنت گفت: اسپانسر برگزاری تورنمنت کیش اعلام کرده که چون یک تیم کم شده و کویت انصراف داده است، امکان برگزاری بازی ها را ندارد.

وی افزود: بنده با آقای پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال صحبت کردم. هم پرهیزکار و هم فدراسیون فوتبال دنبال اسپانسر دیگری هستند تا تورنمنت برگزار شود. نمی توانیم بدون انجام بازی دوستانه راهی جام ملت های آسیا شویم.

سرمربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: تیم ما تاکنون چهار مرحله اردو داشته است که شاید مجموع تمریناتش به ۱۵ روز نرسد. شرایط را درک می کنیم و می دانیم که کرونا همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است ولی ما هم باید جوابگوی مردم باشیم. نمی توانیم بدون بازی تدارکاتی به جام ملت ها برویم.

ناظم الشریعه در خصوص سرنوشت بازی تدارکاتی با تیم ملی آذربایجان یادآور شد: آذربایجان همه چیز را تعطیل کرده است و فوتسالش فعالیت ندارد. هنوز مشخص نیست آخر مهرماه با ای تیم بازی کنیم یا خیر. نمی دانم با این وضعیت AFC چطور می خواهد جام ملت های آسیا را برگزار کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با این شرایط اردوی این هفته تیم ملی تشکیل می شود؟ گفت: بله؛ بازیکنان امروز به اردو می آیند و ما کارمان را انجام می دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال در پایان درباره تصمیم نهایی سازمان لیگ فوتسال برای شروع مسابقات لیگ برتر از دهم مهرماه اظهار کرد: اگر لیگ دی ماه برگزار می شد، خیلی بد می شد چون بیش از یک سال مسابقات فوتسالمان تعطیل بود. باید از رئیس و اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ و همچنین باشگاه ها به خاطر همکاری با تیم ملی تشکر کنم. قطعا این اتفاق به سود فوتسال خواهد بود.