پدر شهیدان نجفلو به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج نصرت‌الله نجفلو از جانبازان دوران دفاع مقدس و پدر شهیدان ذبیح اله و عباداله نجفلو از شهدای استان زنجان بر اثر کهولت سن و ابتلا به بیماری، دعوت حق را لبیک گفت و پیکرش در بهشت زهرا (س) شهر زنجان به خاک سپرده شد.

پیکر مرحوم حاج نصرت اله نجفلو امروز ساعت ۱۴ سوم شهریورماه پس از تشییع در بهشت زهرا (س) زنجان به خاک سپرده شد.

شهید عباداله نجفلو فرزند نصرت اله در سال ۱۳۴۱ در روستای بالارود زنجان دیده به جهان گشود و سالهای شیرین و خاطره انگیز کودکی را در کنار خانواده سپری کرد و با فرارسیدن زمان ورود به مدرسه شروع به تحصیل کرد و توانست مقطع ابتدائی را با موفقیت پشت سر بگذارد خانواده نجفلو پس از مدتی به زنجان نقل مکان کردند و عباداله به عنوان شاگرد در یک مغازه خیاطی مشغول به کار شد.

این شهید والامقام در کنار کسب و کار در مسجد پنج تن آل عبا (ع) فعالیت فرهنگی داشت. در سال ۱۳۵۸ از طریق یگان اعزامی سپاه پاسداران وارد مناطق غربی کشور شد تا فرمان رهبر کبیر انقلاب را مبنی بر اینکه (کار قائله کردستان را یکسره کنید) اجابت کرده و با نیروهای ضد انقلابی مبارزه کند، تا در کنار دیگر رزمندگان و پاسداران پایه های انقلاب نوپای اسلامی را محکم سازد.

عباداله به عنوان پاسدار مشغول به خدمت شد و سرانجام پس از رشادتها مجاهدتهای بسیار در بیست و نهمین روز از آبان ماه ۱۳۵۹ در منطقه سومار شهد گوارای وصال را نوشیده و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.پیکر پاک این شهید راه ایثار و فداکار مفقود شد و تا کنون تفحص نشده است.

شهید ذبیح اله نجفلو در دوم شهریور ۱۳۴۷ در روستای باری زنجان دیده به جهان گشود، او سالهای خاطره انگیز کودکی را در کنار خانواده سپری کرد و با فرارسیدن زمان ورود به مدرسه شروع به تحصیل کرد و تحصیلات ابتدائی را در مدرسه روستا گذراند و وارد مدرسه راهنمائی انوری شد و تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان منتظری به پایان رساند و مدرک دیپلم را اخذ کرد.

ذبیح اله در فعالیت های مذهبی مسجد پنج تن آل عبا حضور داشت و به فعالیتهای ورزشی در رشته کاراته علاقه داشت. سه سال از آغاز جنگ تحمیلی گذشت و ذبیح اله ۲۵ ساله بود که تصمیم گرفت ندای رهبر فرزانه اش را لبیک گفته و با حضور در جبهه های جنگ دین خود را به اسلام و انقلاب نوپای اسلامی ادا کند.

این شهید والامقام از طریق یگان بسیج سپاه پاسداران وارد مناطق عملیاتی شد و به عنوان بیسیم چی مشغولخدمت شد و سرانجام پس از رشادتها و دلاوریهای بسیار در میدان نبرد در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۶۲ در منطقه جزیره مجنون عملیات خیبر شهد گوارای وصال را نوشید و به درجه رفیع شهادت نائل آمد .۱۴ سال پیکر مطهرش مفقود بود تا اینکه در سال ۱۳۷۶ تفحص شده و به آغوش خانواده بازگشت و در مزار پایین شهدای زنجان به خاک سپرده شد تا در جوار همرزمان شهیدش عند ربهم یرزقون گردد.