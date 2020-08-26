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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

روند کاهش ابتلا به کرونا در زنجان پایدار نیست

روند کاهش ابتلا به کرونا در زنجان پایدار نیست

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان،با بیان اینکه در استان زنجان در خصوص بیماری کرونا به خط صاف رسیدیم، گفت: وضعیت بیماری روند کاهشی دارد ولی این روند پایدار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد کرونا در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه از هفته گذشته بیماری کرونا در استان وضعیت پایداری دارد، گفت: کاهش بیماری بسیار تدریجی و قطره چکانی است.

وی اظهار کرد: در خصوص بیماری کرونا به خط صاف رسیدیم، وضعیت بیماری روند کاهشی دارد ولی این روند پایدار نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۸۹ بیمار کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند و بستری جدید هم ۵۰ نفر است.

قزلباش با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ بیمار کرونایی بدحال در آی سی یو مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند، تاکید کرد: ۵۰ درصد از این بیماران وضعیت خوبی ندارند.

وی با بیان اینکه زنجان، ابهر و خرمدره در وضعیت قرمز قرار دارند، ابراز داشت: خدابنده، ایجرود و ماهنشان در وضعیت زرد قرار دارند و تنها شهرستان طارم سفید است که باید حفظ شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دفاتر پیشخوان و اماکن عمومی کاهش یافته و این اصلاً خوب نیست. اگر مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پاییز و زمستان خیلی سختی خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: از مردم درخواست می‌شود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در قطع زنجیره بیماری شوم کرونا تلاش کنند.

کد مطلب 5008565

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