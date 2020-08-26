جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۳ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه پنجم شهریور ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۴۴ ریالی به قیمت ۵۵ هزار و ۱۶۲ ریال و هر یورو نیز با ۵۷ ریال رشد ۴۹ هزار و ۶۳۳ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۲۰۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۸۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۶۹ ریال، روپیه هند ۵۶۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۴۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۹۲۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۴۴۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۷۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۰۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۰۱ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۶۸۱ ریال، روبل روسیه ۵۵۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۰۸ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۱۹۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۸۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۷ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۹۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۶۹۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۸۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۸۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۳۸۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۴ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۶۳۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۷۰ ریال، افغانی ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۵ هزار ۹۷۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۵۲۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۱ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.