مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در پارک ولایت یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در پارک ولایت یاسوج و با حضور عاشقان حسینی برگزار شد.

در این مراسم جمع زیادی از مردم حضور یافته و به عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام پرداختند.