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۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۳۱

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مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در پارک ولایت یاسوج برگزار شد

مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در پارک ولایت یاسوج برگزار شد

یاسوج- مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در پارک ولایت یاسوج برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در پارک ولایت یاسوج و با حضور عاشقان حسینی برگزار شد.

در این مراسم جمع زیادی از مردم حضور یافته و به عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام پرداختند.

کد مطلب 5011178

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