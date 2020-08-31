به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، به مناسبت روز جهانی مبارزه با قربانیان ترور در نامههایی جداگانه به رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا، ریاست قوه قضائیه و وزیر امور خارجه خواستار محاکمه عاملان ترور شد.
متن این نامهها به شرح زیر است:
سرکار خانم ماریا ارنا
رئیس محترم کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا
با سلام
همانگونه که مطلعید روز ۲۱ اوت برابر با ۳۱ مرداد مصادف با روز بینالمللی یادبود و احترام به قربانیان تروریسم است. متأسفانه هر ساله تعداد بیشماری از مردم جهان به ویژه غیرنظامیان، زنان و کودکان، قربانی اعمال تروریستی میشوند.
در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی مظلوم، قربانی اقدامات تروریستی و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، حق امنیت و حق سلامت توسط گروههای تروریستی به ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق (گروهک منافقین) شدهاند. از مردم عادی کوچه و خیابان، زنان و کودکان تا دانشمندان هستهای و مسئولین عالیرتبه دولتی و نظامی مورد حملات ددمنشانه تروریستها قرار گرفتهاند.
با وجود آن یکی از تعهدات مهم دولتها مبارزه با بیکیفری است و در این راستا تعهد دادهاند از رهگذر معاضدت قضایی و اداری در موضوعاتی مانند شناسایی و پیگرد مجرمین، استرداد آنها و توقیف داراییهایشان که باید برای جبران خسارت قربانیان به کار گرفته شود، همکاری کنند اما متأسفانه امروزه اکثر تروریستها با پناهندگی در کشورهای اروپایی همچنان به برنامهریزی علیه مردم ایران اقدام میکنند.
انتظار میرود شاهد آن باشیم که دولتهای اروپایی با پیگیری پارلمان اروپا بر اساس حسن نیت و اصل پایبندی به تعهدات بینالمللی عمل کنند و ضمن حمایت از قربانیان ترور و خانوادهشان، دسترسی قربانیان به عدالت را فراهم کنند و با محاکمه عاملان این ترورها که در کشورهای آنها زندگی میکنند، به روند بیکیفری تروریستها پایان دهند و گامی مؤثر در مبارزه با تروریسم بردارند.
دارایی مجرمین ترور توقیف شود
همچنین رئیس کمیته حقوق بشر در نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار معاضدت قضایی و اداری در شناسایی و پیگرد این مجرمین، استرداد آنها از سایر کشورها و محاکمه آنها و توقیف داراییهایشان شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیتالله رئیسی (مد ظله العالی)
ریاست محترم قوه قضائیه
سلامعلیکم
همانگونه که مستحضرید در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۷هزار هموطن عزیزمان، قربانی اقدامات تروریستی و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، حق امنیت و حق سلامت توسط گروههای تروریستی به ویژه سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، داعش و ... شدهاند.
به منظور بزرگداشت مقام شهدای ترور و خانوادهها، جمعی از خانواده قربانیان ترور با حضور در کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی مورد تکریم قرار گرفتند. درخواست آنها دسترسی به عدالت قضایی برای پیگیری محاکمه و مجازات عاملان و کمک برای تهیه و حفظ مدارک و اسناد جنایات انجام شده است.
با عنایت به امنیتی بودن اغلب ترورها، این خانوادهها دسترسی به مدارک مورد نیاز برای پیگیری قضایی و اقامه دعوت ندارند بنابراین تقاضا داشتند که دستگاه قضا با همکاری دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در اقامه دعوا و محاکمه عاملان این جنایات، به آنها کمک کنند.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید معاضدت قضایی و اداری در شناسایی و پیگرد این مجرمین، استرداد آنها از سایر کشورها و محاکمه آنها و توقیف داراییهایشان که باید برای جبران خسارت قربانیان به کار گرفته شود، انجام شود.
اطلاعات موثق از نحوه فعالیت منافقین در سازمان ملل متحد ارائه شود
همچنین زهره الهیان در نامه ای به وزیر امور خارجه، خواستار ارائه اطلاعات موثق از میزان و نحوه فعالیت منافقین در سازمان ملل متحد به ویژه در ژنو شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ظریف
وزیر محترم امور خارجه
سلامعلیکم
همانگونه که مستحضرید روز ۲۱ اوت برابر با ۳۱ مرداد مصاف با روز بینالمللی یادبود و احترام به قربانیان تروریسم است. در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۷هزار ایرانی مظلوم، قربانی اقدامات تروریستی و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، حق امنیت و حق سلامت توسط گروههای تروریستی به ویژه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و داعش و ... شدهاند.
به منظور بزرگداشت مقام شهدای ترور و خانوادهها، جمعی از خانواده قربانیان ترور با حضور در کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی مورد تکریم قرار گرفتند. درخواست آنها، لزوم حمایت دولت برای محاکمه عاملان و جبران خسارت از قربانیان و ملاقات با سفرای کشورهای اروپایی در ایران است.
متأسفانه امروزه اکثریت این تروریستها با پناهندگی در کشورهای اروپایی با فرار از تیغ عدالت، همچنان به برنامهریزی علیه مردم ایران اقدام میکنند. قصور کشورهای اروپایی در خصوص معاضدت قضایی و اداری در شناسایی و پیگرد این مجرمین، استرداد آنها و توقیف داراییهایشان که باید برای جبران خسارت قربانیان به کار گرفته شود، قابل اغماض نیست.
از دستگاه دیپلماسی مورد انتظار است:
۱ـ بر حسب وظایف قانونی خود، به مقامات ذیربط در کشورهای اروپایی که به حمایت از منافقین تروریست میپردازند، در خصوص ضرورت فراهم کردن دسترسی قربانیان ترورها به عدالت قضایی و محاکمه عاملان این ترورها و لزوم عدم حمایت از تروریستها و مسئولیت بینالمللی آنها به واسطه قصور در انجام تعهدات بینالمللی تذکری قاطع و با قید فوریت داده شود.
۲ـ ملاقات رسمی جمعی از این قربانیان ترور و خانوادههایشان با سفرای کشورهای حامی تروریستها به ویژه منافقین و داعش و انعکاس فجایع انجام شده توسط آنها به منظور تسکین آلام و داغ فراموشنشدنی این خانوادهها و حمایت از حقوقشان ترتیب داده شود.
۳ـ اطلاعات دقیقتری از چگونگی اقدامات منافقین و حمایت از آنها توسط دولتهای اروپایی توسط نمایندگیهای ایران در خارج از کشور جمعآوری و منعکس شود.
۴ـ اطلاعات موثق از میزان و نحوه فعالیت منافقین در سازمان ملل متحد به ویژه در ژنو ارائه شود.
انشاءالله تا پایان شهریور ماه سال جاری کمیته حقوق بشر مجلس گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را از آن وزارتخانه واصل کند.
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