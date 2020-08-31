به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، به دنبال خطرات و تهدیدات موجود بر توسعه کشاورزی در حوزه آسیا و اقیانوسیه، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو با ۴۶ کشور عضو این حوزه جغرافیایی و به همراهی بخش خصوصی در کنفرانس سی و پنجم منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه چگونگی همکاری برای مقاوم سازی سیستم‌های غذایی و معیشت جامعه روستایی و همچنین حذف تاثیرات Covid ۱۹ و تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی، مشارکت می‌کنند.

در این نشست، علیمراد سرافرازی سرپرست مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی، محمدحسین عمادی نماینده وزارت جهاد کشاورزی نزد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم و علی کیانی راد رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان هیئت ایرانی شرکت می‌کنند و نقطه نظرات و ملاحظات بخش کشاورزی را در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین المللی مطرح خواهند کرد.

هیئت ایرانی همچنین لزوم توجه به سرمایه گذاری در سیستم‌های غذایی و منافع حاصل از بکارگیری تکنولوژی‌های نوین در این بخش را مورد تاکید قرار خواهند داد.

این نشست، به صورت مجازی و از تاریخ یکم تا چهارم سپتامبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۱ تا ۱۴ شهریور ماه برگزار می‌شود و بررسی تاثیرات Covid ۱۹ بر بخش کشاورزی یکی از موضوعات مهم این کنفرانس است.