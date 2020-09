آیا یادگیری زبان آلمانی سخت است؟ یک راهنمای کاملاً واقعی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیا یادگیری زبان آلمانی سخت است؟ آلمانی قطعاً آسان‌ترین زبان برای یادگیری نیست، اما جزو ده زبان سخت دنیا هم قرار نمی‌گیرد. اگر فکر می‌کنید که یادگیری زبان آلمانی کار دشواری است جواب شما هم بله است و هم خیر. چون آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید، سخت نیست. در ادامه این مقاله که توسط آموزشگاه زبان آموزان پیشرو به عنوان مرکز تدریس خصوصی زبان آلمانی در تهران تهیه شده است به جواب این سوال که آیا یادگیری زبان آلمانی سخت است می‌پردازیم و چند حقیقت را درباره این زبان می‌گوییم تا شاید دیدگاه شما نسبت به آن عوض شود. همچنین در ادامه مقاله به شما نشان می‌دهیم که یادگیری آلمانی آنچنان هم سخت نیست.

یادگیری یک زبان جدید می‌تواند چالش برانگیز باشد. برای یادگیری زبان جدید باید وقت نسبتاً زیادی بگذارید و در دنیای امروزه که اکثر مردم پر مشغله هستند گذاشتن چنین وقتی کار دشواری به نظر می‌رسد.کاملاً شما را درک می‌کنیم؛ زبان آلمانی پر از ضمیر و واژگان خاص و تلفظ‌های نسبتاً سخت است و به خطر سپردن همه این موارد کار ساده‌ای نیست و شاید برای خیلی‌ها لذت بخش نباشد. اما اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید یادگیری آلمانی خیلی برای شما آسان می‌شود. اول اینکه حدود ۴۰ درصد کلمات آلمانی بسیار شبیه به کلمات انگلیسی هستند و تقریباً همان معنا را دارند. یعنی شما تقریباً نصف کلمات این زبان را بلد هستید! دوم اینکه انگلیسی و آلمانی از یک خانواده زبانی نشأت می‌گیرند، بنابراین تقریباً ۸۰ درصد عبارات انگلیسی رایج ریشه‌ای هم در زبان آلمانی دارند.

به طور مثال؛

Ich habe هم معنی با عبارت I have در زبان انگلیسی می‌باشد، یا عبارت What is that? هم معنی با ist das است.

کلمات آلمانی طولانی هستند و یادگیری آنها سخت است

در اینجا دوباره با سوال آیا یادگیری زبان آلمانی سخت است طرف هستیم و باید بگویم خیر! اشتباه می‌کنید. یادگیری آلمانی به خصوص کلمات طولانی سخت نیست. لزوماً قرار نیست در همان اول کار کلمه Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung" (ADHD)، طولانی‌ترین کلمه در فرهنگ لغت آلمانی را یاد بگیرید. برای تسلط بر کلمات طولانی باید ببینید اجزای تشکیل دهنده آنچه هستند. در انگلیسی، ما معمولاً از فاصله یا خط فاصله بین دو قسمت تشکیل دهنده یک کلمه استفاده می‌کنیم، اما در زبان آلمانی اینطور نیست و ما معمولاً همه قسمت‌ها را با هم هجی می‌کنیم.

برای مثال؛

Bus driver در مقابل Busfahrer

در زبانی آلمانی ما کلمات زیادی را با یکدیگر ترکیب می‌کنیم و دوباره در اینجا هم آلمانی‌ها از فاصله استفاده نمی‌کنند و کلمات به یکدیگر متصل شده اند. هیچ گاه در حفظ کلمات آلمانی تسلیم نشوید! کلمات طولانی را تجزیه کنید و بخش بخش شروع به حفظ کردن کنید.

تلفظ آلمانی خشن

تلفظ کلمات آلمانی مانند فیلم‌های سینمایی خشن و دشوار نیست. در واقع آلمانی یکی از معدود زبان‌هایی است که تلفظ در آن واقعاً اهمیت دارد. اکثر حروف یک صدا دارند و با تغییر مکانشان در کلمات دیگر صدای آنها تغییر نمی‌کند. برخلاف انگلیسی که صدای حروف دائماً در حال تغییر است و در هر کلمه این صداها متفاوت هستند. پس اگر الگوی تلفظ آلمانی را یاد بگیرید دیگر به راحتی می‌توانید اکثر کلمات آلمانی را تلفظ کنید.

دستور زبان آلمانی بسیار پیچیده است

این نکته کاملاً درست است. دستور زبان آلمانی پیچیده است و برای مسلط شدن بر آن باید وقت زیادی بگذارید و ناامید نشوید. اکثر زبان آموزان در زمینه دستور زبان مشکلات فراوانی دارند و دستور زبان حتی برای خود آلمانی‌ها هم چندان ساده نیست، اما یادگیری دستور اهمیت فراوانی دارد که بعداً متوجه خواهید شد. اگر می‌خواهید ارکان مهم جمله را به راحتی تشخیص دهید باید به دستور زبان آلمانی مسلط باشید در غیر این صورت هنگام نوشتن یا تعریف کردن چیزی به مشکل بر می‌خورید. با یادگیری دستور زبان می‌توانید بهتر ارتباط برقرار کنید. همچنین اگر به دستور زبان انگلیسی مسلط باشد می‌توانید دستور زبان آلمانی را راحت تر متوجه شوید. به یاد داشته باشید که بسیاری از عبارات انگلیسی و آلمانی ریشه یکسانی دارند، بنابراین ترتیب کلمات این دو زبان نسبتاً شبیه به هم است. با تمرین فراوان می‌توانید به دستور زبان مسلط شوید. کتاب‌های زیادی در بازار وجود دارد که برای یادگیری دستور مناسب هستند.

آیا یادگیری زبان آلمانی سخت است و ممکن نیست؟

حالا وقت آن رسیده که پاسخ نهایی را به سوال آیا یادگیری زبان آلمانی سخت است بدهیم. قوانین دستوری آلمانی معمولاً پیچیدگی خاصی ندارند و به آن اندازه که مردم فکر می‌کنند سخت نیستند و از آنجا که انگلیسی و آلمانی از یک خانواده زبانی نشات می‌گیرند، یادگیری این زبان برای انگلیسی زبان‌ها یا افرادی که بر زبان انگلیسی تسلط دارند خیلی راحت‌تر است! زبان آلمانی بسیار کارآمد است.

حدود ۱۳ میلیون نفر در جهان از زبان آلمانی برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند و آلمانی یازدهمین زبان زنده دنیا می‌باشد. پس منتظر چه هستید؟

