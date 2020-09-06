انسداد سالانه هزار و ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید حسن رضوی، با اشاره به اینکه در پنج ماهه نخست امسال، بیش از ۵۳۳ حلقه چاه غیر مجاز در تهران مسدود شده است گفت: طبق آمار برداری‌های انجام شده، بیش از ۵۰ هزار چاه غیر مجاز و ۳۰ هزار چاه مجاز در استان تهران وجود دارد که ۴۰ درصد چاه‌های غیرمجاز دستی و در باغ ویلاها قرار دارد.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب امسال باید چاه‌های موجود در منازل شخصی تعیین تکلیف شوند ادامه داد: تا کنون حدود ۸ هزار حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده و باید ۲۰ هزار حلقه چاه موجود در باغ ویلاها مسدود شود که با این شرایط ۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز دیگر در تهران باقی می‌ماند.

رضوی با تاکید بر ضرورت شدت گرفتن انسداد چاه‌های غیرمجاز در تهران ادامه داد: در این شرایط، ذینفعان که صاحبان چاه‌ها مجاز هستند باید با ما همکاری کنند.

به گفته این مقام مسئول در پنج ماه نخست امسال، از برداشت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب از چاه‌های غیر مجاز جلوگیری شده که این رقم در سال گذشته، ۳۵ میلیون مترمکعب بوده است.