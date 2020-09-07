احیا و فعال سازی ۴۲ معدن در سراسر کشور از ابتدای سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش ۵ ماهه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال ۹۹ نشان می‌دهد که از ابتدای امسال، ۴۲ معدن در سراسر کشور راه اندازی مجدد شده است.

در این مدت ۵۱۰ معدن در سراسر کشور و در قالب برنامه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس شناسایی و اولویت بندی شده است.

برگزاری بیش از ۱۰ جلسه کمیته فنی مشترک با طرف های تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری و همچنین جلسات فعال سازی معادن مس کشور، از دیگر اقدامات مرتبط در این خصوص طی ۵ ماه گذشته بوده است.

در این مدت ۵۰ گزارش اختصاصی پایش استانی و پتانسیل یابی و پایش ۲۰ معدن از ۱۴۶ معدن احیا شده در سال ۹۸ در دستور کار بوده و همچنین بررسی اولیه در خصوص آمار و اطلاعات محدوده های اکتشافی اعم از پروانه اکتشاف و گواهی کشف به عنوان پتانسیل های معدنی انجام شده است.

محیا نمودن مقدمات ورود معادن کوچک مقیاس به بورس و پیشنهادات مرتبط به آن و همچنین اجرای طرح پروژه آسیب‌شناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحدهای معدنی و فرآوری سنگ های تزئینی کشور با محوریت طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با مشارکت انجمن سنگ و در قالب تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه تربیت مدرس طی ۵ ماه گذشته، در زمره اقدامات اجرایی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو بوده) است.