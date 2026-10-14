به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهمدی فرنگی‌کار وزن ۸۲ کیلوگرم ایران پس از کسب مدال طلای مسابقات جهانی امیدها اظهار داشت: ما ایرانی هستیم و کشتی در خون ماست. اینکه مدال طلا به ایران می‌رسد، جای تعجب ندارد. این مدال متعلق به مردم است و از فدراسیون هم تشکر می‌کنم که اردوهای پی‌درپی برگزار کرد. هفت، هشت ماه به‌طور مرتب در اردو بودیم و زیر فشار تمرین کردیم تا آمادگی جسمانی‌مان به سطح بالایی برسد.

وی افزود: خدا را هزار مرتبه شکر می‌کنم؛ اول خدا، دوم خدا و سوم هم خدا. این مدال را به پدرم تقدیم می‌کنم که برایم زحمات زیادی کشید. دوست دارم همیشه سرباز این وطن باشم و برای ایران بجنگم.