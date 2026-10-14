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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۵

کشتی فرنگی امیدهای جهان- لاس وگاس

مهمدی: مدال طلایم را به پدرم تقدیم می‌کنم؛ کشتی در خون ماست

مهمدی: مدال طلایم را به پدرم تقدیم می‌کنم؛ کشتی در خون ماست

ابوالفضل مهمدی، دارنده مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی امیدهای جهان، این مدال را به پدرش تقدیم کرد و گفت: دوست دارم همیشه سرباز این وطن باشم و برای ایران بجنگم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهمدی فرنگی‌کار وزن ۸۲ کیلوگرم ایران پس از کسب مدال طلای مسابقات جهانی امیدها اظهار داشت: ما ایرانی هستیم و کشتی در خون ماست. اینکه مدال طلا به ایران می‌رسد، جای تعجب ندارد. این مدال متعلق به مردم است و از فدراسیون هم تشکر می‌کنم که اردوهای پی‌درپی برگزار کرد. هفت، هشت ماه به‌طور مرتب در اردو بودیم و زیر فشار تمرین کردیم تا آمادگی جسمانی‌مان به سطح بالایی برسد.

وی افزود: خدا را هزار مرتبه شکر می‌کنم؛ اول خدا، دوم خدا و سوم هم خدا. این مدال را به پدرم تقدیم می‌کنم که برایم زحمات زیادی کشید. دوست دارم همیشه سرباز این وطن باشم و برای ایران بجنگم.

کد مطلب 6977293
سیده فرزانه شریفی

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