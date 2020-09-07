توقف احداث باغ‌ موزه دفاع مقدس لرستان/ نیازمند اعتبارات ملی هستیم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: عملیات اجرایی مرکز فرهنگی دفاع مقدس لرستان یا همان یادمان شهدا هفته دفاع مقدس سال ۱۳۸۹ در خرم‌آباد آغاز شد و این پروژه به دلیل کمبود اعتبارات نیمه‌تمام باقی‌مانده است.

مسئولان برای تکمیل باغ موزه دفاع مقدس ورود جدی داشته باشند

حجت الاسلام احمد شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان در حاشیه بازدید از وضعیت این باغ موزه دفاع مقدس لرستان اظهار داشت: عملیات اجرایی این یادمان ۱۰ سال است که شروع شده است.

وی با بیان اینکه در مقاطعی ساخت این یادمان با شتاب خوبی بوده و در سال‌هایی هم شتاب آن کند بوده است عنوان کرد: این یک بنای عظیم و با شکوه است، تاریخ یک قرن استان لرستان در این بنا دیده شده است.

حجت الاسلام شاهرخی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از کارهای این یادمان انجام شده است، می‌طلبد که مسئولان، استاندار لرستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان مردم در مجلس برای تکمیل این باغ موزه دفاع مقدس ورود جدی داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری برای استفاده از اعتبارات متمرکز در مرکز برای تکمیل آن افزود: امیدواریم همه پای کار بیایند تا شاهد افتتاح این باغ موزه دفاع مقدس در استان بعد از سال‌ها باشیم.

نیازمند اعتبارات ملی هستیم

سرهنگ رشیدی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان نیز با اشاره به موزه دفاع مقدس لرستان بیان داشت: احداث موزه‌های دفاع مقدس، نیازمند اعتبار ملی است، زمانی که کلنگ این موزه در لرستان زده شده نیازمند هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود و اگر قرار داد آن منعقد می‌شد به طور حتم خیلی زود ساخته می‌شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این موزه ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: سالن آمفی تئاتر آن آماده افتتاح است، ما بقی سالن‌های آن فعلاً باقی مانده و بستگی به اعتبار دولت دارد چرا که اعتبارات در این رابطه قطره چکانی است و مقصر ما نیستیم.

نامه به نهادهای مختلف برای حمایت و تکمیل

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای اختصاص اعتبار برای این موزه بیان داشت: به دفتر مقام معظم رهبری، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، انجمن خیریه لرهای مقیم تهران و… برای حمایت نامه ارسال کرده‌ایم.

سرهنگ رشیدی گفت: اینها نیز به ما قول داده‌اند که همکاری لازم را در این رابطه با ما داشته باشند.