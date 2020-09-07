به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و استانداری قزوین، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و هدایت‌الله جمالی پور استاندار قزوین در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به امضا رسید.

در این‌تفاهم‌نامه بر همکاری طرفین برای تقویت منابع، فرصت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی، جمع آوری، حفظ و پردازش اسناد ملی استان قزوین در مرکز اسناد و کتابخانه ملی این استان تاکید شد.

در بخشی از این‌تفاهم نامه مقرر شده فعالیت‌های مشترک در زمینه شناسایی و فراهم سازی شرایط اهدا یا خرید منابع اسنادی و اسناد خاندان‌ها و مجموعه داران شخصی استان قزوین صورت گیرد. همچنین همکاری طرفین در شناسایی و رفع کسری مجموعه انتشارات کتاب و نشریات استان قزوین برای واسپاری از دیگر بخش‌های امضای این تفاهم نامه بود.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم متعهد به تأمین منابع و محرومیت زدایی کتابخانه‌های استان قزوین، دیجیتال سازی منابع ملی، سازماندهی منابع کتابی و غیر کتابی، نظارت و ساماندهی بایگانی‌های راکد این استان و همچنین ارائه آموزش‌های تخصصی اسنادی و کتابخانه‌ای در سطح استان قزوین شد.

استانداری قزوین نیز متعهد به انتقال اسناد و مدارک راکد مکتوب، دیداری، شنیداری و الکترونیکی استانداری و همچنین انتقال اصل اسناد، در صورت وجود نسخه پشتیبان از اسناد و مدارک به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شد.