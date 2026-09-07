به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای آسیایی ناگویا در حالی بهزودی آغاز میشود که علاوه بر اهمیت این رقابتها در سطح قاره نتایج برخی رشتهها میتواند مسیر حضور ورزشکاران آسیایی در المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ را نیز هموار کند.
بر این اساس در مجموع ۱۴ سهمیه المپیک ۲۰۲۸ در رشتههای تیراندازی با کمان، هاکی، اسکواش، تنیس و موجسواری توزیع خواهد شد.
در رشته تیراندازی با کمان سهمیهها در بخش ریکرو انفرادی زنان و مردان به مدالهای طلا و نقره اختصاص خواهد داشت. همچنین رقابتهای ریکرو میکس و کامپوند میکس نیز در مسیر کسب سهمیه المپیک قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه سهمیههای این رشته به کشور تعلق میگیرد و نه به ورزشکار به صورت مستقیم.
در اسکواش نیز قهرمانان بخش زنان و مردان بازیهای آسیایی ناگویا جواز حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را به دست خواهند آورد.
به این ترتیب بازیهای آسیایی ناگویا برای ورزشکاران این رشتهها تنها آوردگاهی برای کسب مدال قارهای نیست و میتواند نخستین گام جدی برای رسیدن به المپیک لسآنجلس باشد.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به مدت ۱۶ روز در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار خواهد شد.
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