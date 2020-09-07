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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۳۹

«باچی» در بخش مسابقه جشنواره «انیفست رزافا» نمایش داده شد

«باچی» در بخش مسابقه جشنواره «انیفست رزافا» نمایش داده شد

انیمیشن «با چی» ساخته مهین جواهریان در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم برای کودکان و نوجوانان «انیفست رزافا ۲۰۲۰» آلبانی نمایش داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انیمیشن ۶ دقیقه‌ای «با چی» به کارگردانی مهین جواهریان از تولیدات جدید پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که با تکنیک کات‌اوت کامپیوتری ساخته شده است.

از میان ۱۱۵۰ فیلم ارسالی به جشنواره «انیفست رزافا ۲۰۲۰» (AniFestROZAFA۲۰۲۰) ۶۱ فیلم به بخش مسابقه راه یافت. این در حالی است که فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه در بخش‌های انیمیشن، انیمیشن دانشجویی، داستانی، داستانی دانشجویی و بلند نمایش داده شدند.

برگزارکنندگان یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان «انیفست رزافا ۲۰۲۰» با ادامه شیوع ویروس جهانی کرونا و با توجه به وضعیت خطرناک سالن‌های سرپوشیده، تصمیم گرفتند تا این جشنواره را در فضاهای باز ولیپوجا برگزار کنند.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم برای کودکان و نوجوانان «انیفست رزافا ۲۰۲۰» در روزهای پایانی مرداد سال ۱۳۹۹ در کشور آلبانی بدون حضور تماشاچی برگزار شد.

پیش‌تر نیز مهین جواهریان، انیمیشن‌های «زری زری کاکل زری»، «بارون میاد جرجر»، مجموعه «عروسیه عروسی»، «تاج خروسی»، «گندوم دونه دونه»، «تور سفید» و «عروسی شاپرک» را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارگردانی کرده است.

کد مطلب 5017726

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